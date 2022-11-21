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Факти / Україна / Суспільство

Не факт, що відбудеться: в Укренерго прокоментували ймовірність блекауту

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Не факт, що відбудеться: в Укренерго прокоментували ймовірність блекауту
Фото: Pexels

Протягом цьогорічного сезону українці можуть не стикнутися з блекаутом (аварією, внаслідок якої стається масове відключення всіх споживачів від електроенергії).

Про це повідомив глава Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини. За його словами, після блекауту енергетики починають одразу відновлювати об’єкти критичної інфраструктури.

– Блекаут — це не кінець світу. Це повне або значне погашення енергосистеми, після якого одразу починається її відновлення, – запевняє Кудрицький.

Він стверджує, що важко точно спрогнозувати, скільки це може тривати, бо залежатиме від ступеня руйнування енергоінфраструктури. За словами глави Укренерго, може знадобитися орієнтовно стільки ж часу, як після масованих ракетних ударів по Україні.

Зараз дивляться

У компанії звертають увагу, що останнім часом провели багато протиаварійних тренувань та підготовчих заходів, тому всі фахівці знають план дій у разі блекауту. Проте Кудрицький ставить під сильний сумнів, що такий розвиток подій може статися.

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