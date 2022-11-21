В Киеве 21 ноября применены экстренные отключения света

Ноябрь, 21 в 11:40

По указаниям Укрэнерго, в Киеве в настоящее время применены экстренные аварийные отключения электроэнергии.

То есть графики почасовых отключений временно не работают, сообщает энергетическая компания Yasno.

В ДТЭК также подтвердили, что в столице происходят экстренные отключения электроэнергии.

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– Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК Укрэнерго, другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации, – говорят в компании.

Такая же ситуация сейчас и в Киевской области. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, здесь также не действуют.

Ранее Укрэнерго прогнозировало на 21 ноября плановые отключения света во всех регионах Украины с 00:00 до 24:00.

Дополнительные отключения не планировались.

Источник: Yasno, ДТЕК