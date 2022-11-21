В Киеве 21 ноября применены экстренные отключения света
По указаниям Укрэнерго, в Киеве в настоящее время применены экстренные аварийные отключения электроэнергии.
То есть графики почасовых отключений временно не работают, сообщает энергетическая компания Yasno.
В ДТЭК также подтвердили, что в столице происходят экстренные отключения электроэнергии.
– Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК Укрэнерго, другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации, – говорят в компании.
Такая же ситуация сейчас и в Киевской области. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, здесь также не действуют.
Ранее Укрэнерго прогнозировало на 21 ноября плановые отключения света во всех регионах Украины с 00:00 до 24:00.
Дополнительные отключения не планировались.