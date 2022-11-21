У Києві 21 листопада застосовані екстрені відключення світла
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За вказівками Укренерго, у Києві наразі застосовані екстрені аварійні відключення електроенергії.
Тобто графіки погодинних відключень тимчасово не працюють, повідомляє енергетична компанія Yasno.
У ДТЕК також підтвердили, що у столиці відбуваються екстрені відключення електроенергії.
Зараз дивляться
– Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК Укренерго, іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації, – кажуть у компанії.
Така ж ситуація наразі і в Київській області. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, тут наразі також не діють.
Раніше Укренерго прогнозувало на 21 листопада планові відключення світла у всіх регіонах України з 00:00 до 24:00.
Додаткові відключення не планувалися.