У Києві 21 листопада застосовані екстрені відключення світла

Листопад, 21 в 11:40

За вказівками Укренерго, у Києві наразі застосовані екстрені аварійні відключення електроенергії.

Тобто графіки погодинних відключень тимчасово не працюють, повідомляє енергетична компанія Yasno.

У ДТЕК також підтвердили, що у столиці відбуваються екстрені відключення електроенергії.

Зараз дивляться

– Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК Укренерго, іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації, – кажуть у компанії.

Така ж ситуація наразі і в Київській області. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, тут наразі також не діють.

Раніше Укренерго прогнозувало на 21 листопада планові відключення світла у всіх регіонах України з 00:00 до 24:00.

Додаткові відключення не планувалися.

Джерело: Yasno, ДТЕК