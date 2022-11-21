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Факти / Україна / Суспільство

У Києві 21 листопада застосовані екстрені відключення світла

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Відключення світла
Фото: Pexels

За вказівками Укренерго, у Києві наразі застосовані екстрені аварійні відключення електроенергії.

Тобто графіки погодинних відключень тимчасово не працюють, повідомляє енергетична компанія Yasno.

У ДТЕК також підтвердили, що у столиці відбуваються екстрені відключення електроенергії.

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– Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК Укренерго, іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації, – кажуть у компанії.

Така ж ситуація наразі і в Київській області. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, тут наразі також не діють.

Раніше Укренерго прогнозувало на 21 листопада планові відключення світла у всіх регіонах України з 00:00 до 24:00.

Додаткові відключення не планувалися.

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Джерело: Yasno, ДТЕК 

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