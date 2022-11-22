Ноябрь, 22 в 15:33

В возрасте 89 лет умер Юрий Шухевич — Герой Украины, многолетний политзаключенный и сын командующего УПА Романа Шухевича.

Информацию о смерти подтвердила его супруга.

Юрий Шухевич умер этой ночью в Германии, где находился на лечении.

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Он родился в 1933 году в семье Романа и Александры Шухевичей. Юрий Шухевич провел в тюрьмах и лагерях СССР 28 лет. В 1990-94 годах стал организатором и главой УНА-УНСО.

Являлся народным депутатом Украины VIII созыва и членом Украинской Хельсинкской группы.

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Был инициатором закона О правовом статусе и памяти борцов за Независимость Украины в ХХ веке. Его приняли 9 апреля 2015 года. С того времени воины УПА получили статус борцов за Независимость Украины.

В августе 2006 года третий президент Украины Виктор Ющенко присвоил Юрию Шухевичу звание Героя Украины.

Источник: NTA