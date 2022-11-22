Листопад, 22 в 15:33

У віці 89 років помер Юрій Шухевич – Герой України, багаторічний політв’язень та син командувача УПА Романа Шухевича.

Інформацію про смерть підтвердила його дружина.

Юрій Шухевич помер цієї ночі в Німеччині, де перебував на лікуванні.

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Він народився у 1933 році у родині Романа та Олександри Шухевичів. Юрій Шухевич провів у в’язницях та таборах СРСР 28 років. У 1990-94 роках став організатором і головою УНА-УНСО.

Був народним депутатом України VIII скликання та членом Української Гельсінської групи.

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Був ініціатором закону Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за Незалежність України у ХХ столітті. Його ухвалили 9 квітня 2015 року. Відтоді вояки УПА отримали статус борців за Незалежність України.

У серпні 2006 року третій президент України Віктор Ющенко надав Юрію Шухевичу звання Героя України.

Джерело: NTA