На 90-му році життя помер Юрій Шухевич
У віці 89 років помер Юрій Шухевич – Герой України, багаторічний політв’язень та син командувача УПА Романа Шухевича.
Інформацію про смерть підтвердила його дружина.
Юрій Шухевич помер цієї ночі в Німеччині, де перебував на лікуванні.
Він народився у 1933 році у родині Романа та Олександри Шухевичів. Юрій Шухевич провів у в’язницях та таборах СРСР 28 років. У 1990-94 роках став організатором і головою УНА-УНСО.
Був народним депутатом України VIII скликання та членом Української Гельсінської групи.
Був ініціатором закону Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за Незалежність України у ХХ столітті. Його ухвалили 9 квітня 2015 року. Відтоді вояки УПА отримали статус борців за Незалежність України.
У серпні 2006 року третій президент України Віктор Ющенко надав Юрію Шухевичу звання Героя України.
Джерело: NTA