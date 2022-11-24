Мэра Харькова Терехова оштрафовали за нарушение языкового закона

Ноябрь, 24 в 18:49

Городского голову Харькова Игоря Терехова оштрафовали на 3,4 тыс. грн за использование негосударственного языка во время телемарафона Единые новости.

Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень на своей странице в Facebook.

Кремень вынес постановление о наложении административного взыскания в размере 3 400 грн за нарушение Тереховым Закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

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— Харьковский городской голова Игорь Терехов в обращениях к жителям города Харькова в эфире телемарафона Единые новости использовал негосударственный язык, чем нарушил часть первую статьи 12 Закона, — сообщил Кремень.

Также вынесено постановление о наложении административного взыскания в виде предупреждения за нарушение части 6 статьи 27 Закона Украины Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Согласно этому постановлению, официальные интернет-представительства мэра Харькова в Facebook и Telegram должны быть выполнены на государственном языке.

Указанные постановления вступают в законную силу по истечении срока на их обжалование — 4 декабря 2022 года.

Фото: Харьковский городской совет

Источник: Уполномоченный по защите государственного языка