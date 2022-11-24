Мэра Харькова Терехова оштрафовали за нарушение языкового закона
Городского голову Харькова Игоря Терехова оштрафовали на 3,4 тыс. грн за использование негосударственного языка во время телемарафона Единые новости.
Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень на своей странице в Facebook.
Кремень вынес постановление о наложении административного взыскания в размере 3 400 грн за нарушение Тереховым Закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
— Харьковский городской голова Игорь Терехов в обращениях к жителям города Харькова в эфире телемарафона Единые новости использовал негосударственный язык, чем нарушил часть первую статьи 12 Закона, — сообщил Кремень.
Также вынесено постановление о наложении административного взыскания в виде предупреждения за нарушение части 6 статьи 27 Закона Украины Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
Согласно этому постановлению, официальные интернет-представительства мэра Харькова в Facebook и Telegram должны быть выполнены на государственном языке.
Указанные постановления вступают в законную силу по истечении срока на их обжалование — 4 декабря 2022 года.
Фото: Харьковский городской совет