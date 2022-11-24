Мера Харкова Терехова оштрафували за порушення мовного закону
Міського голову Харкова Ігоря Терехова оштрафували на 3,4 тис. грн за використання недержавної мови під час телемарафону Єдині новини.
Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь на своїй сторінці у Facebook.
Кремінь виніс постанову про накладання адміністративного стягнення у розмірі 3 400 грн за порушення Тереховим Закону Про забезпечення функціонування української мови як державної.
— Харківський міський голова Ігор Терехов у зверненнях до мешканців міста Харкова в ефірі телемарафону Єдині новини застосовував недержавну мову, чим порушив частину першу статті 12 Закону, – повідомив Кремінь.
Також винесено постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження за порушення частини 6 статті 27 Закону України Про забезпечення функціонування української мови як державної.
Відповідно до цієї постанови офіційні інтернет-представництва мера Харкова у Facebook та Telegram мають бути виконані державною мовою.
Зазначені постанови набирають законної сили після закінчення строку на їх оскарження – 4 грудня 2022 року.
Фото: Харківська міська рада