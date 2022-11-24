Мера Харкова Терехова оштрафували за порушення мовного закону

Листопад, 24 в 18:49

Міського голову Харкова Ігоря Терехова оштрафували на 3,4 тис. грн за використання недержавної мови під час телемарафону Єдині новини.

Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь на своїй сторінці у Facebook.

Кремінь виніс постанову про накладання адміністративного стягнення у розмірі 3 400 грн за порушення Тереховим Закону Про забезпечення функціонування української мови як державної.

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— Харківський міський голова Ігор Терехов у зверненнях до мешканців міста Харкова в ефірі телемарафону Єдині новини застосовував недержавну мову, чим порушив частину першу статті 12 Закону, – повідомив Кремінь.

Також винесено постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження за порушення частини 6 статті 27 Закону України Про забезпечення функціонування української мови як державної.

Відповідно до цієї постанови офіційні інтернет-представництва мера Харкова у Facebook та Telegram мають бути виконані державною мовою.

Зазначені постанови набирають законної сили після закінчення строку на їх оскарження – 4 грудня 2022 року.

Фото: Харківська міська рада

Джерело: Уповноважений із захисту державної мови