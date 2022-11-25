ВСУ разбили бренд “второй армии мира”, наступление россиян замедляется: ситуация на фронте

Ноябрь, 25 в 17:52

Ситуация на Донецком, Бахмутском и Авдеевском направлениях остается сложной, однако украинские воины держат оборону от наступления российских захватчиков.

В эфире информационного телемарафона Единые новости спикер группировки войск Восток Сергей Череватый рассказал о ситуации на Донецком направлении и описал уровень подготовки российских солдат.

– Тенденция уже в течение нескольких месяцев не меняется. Направления те же, только на Луганщине несколько иначе, потому что мы пожали их. Они время от времени пытаются контратаковать, однако ничего, кроме мощного удара и больших потерь, они не получают. Главными остриями их удара являются Бахмутское и Авдеевское направления, Соледар, Клещеевка, Иванград и другие населенные пункты вокруг Бахмута. Также там Угледар, Павловка, Марьинка, другие населенные пункты на Донецком направлении, где они ежедневно проводят по несколько десятков штурмовых действий, пока не стали исключением и эти сутки. Правда, на некоторых небольших участках уже настолько погода не позволяет, что существенно уменьшает их наступление.

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Спикер отмечает, что погода повлияла на ход боевых действий на фронте. Несмотря на все сложности, украинские военные не дают врагу прорваться дальше на территорию страны.