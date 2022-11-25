ЗСУ розбили бренд “другої армії світу”, наступ росіян сповільнюється: ситуація на фронті

Листопад, 25 в 17:52

Ситуація на Донецькому, Бахмутському та Авдіївському напрямках залишається складною, проте українські воїни тримають оборону від наступу російських загарбників.

В ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини речник угрупування військ Схід Сергій Череватий розповів про ситуацію на Донецькому напрямку та описав рівень підготовки російських солдатів.

– Тенденція вже протягом декількох місяців не змінюється. Напрямки ті ж самі, лише на Луганщині трохи інакше, тому що ми потиснули їх. Вони час від часу намагаються контратакувати, проте нічого, крім потужного удару та великих втрат, вони не отримують. Натомість головними вістрями їхнього удару є Бахмутський та Авдіївський напрямки, Соледар, Кліщіївка, Іванград та інші населені пункти навколо Бахмуту. Також там Вугледар, Павлівка, Мар’їнка, інші населені пункти на Донецькому напрямку, де вони щодня проводять по декілька десятків штурмових дій, поки що не стала винятком і ця доба. Щоправда, на деяких невеликих ділянках вже настільки погода не дозволяє, що все-таки суттєво зменшується їхній наступ.

Зараз дивляться

Речник зазначає, що погода вплинула на перебіг бойових дій на фронті. Попри всі складнощі, українські військові не дають ворогу прорватися далі на територію країни.