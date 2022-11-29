Ноябрь, 29 в 15:26

29 ноября Украина получила от Франции реактивные системы залпового огня LRU. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

Французская реактивная система залпового огня LRU – это модернизированный вариант американской M270 MLRS. Также есть немецкий вариант MARS II (Mittleres Artillerieraketensystem) и итальянский – MLRS-I (MLRS Improved).

Эти РСЗО используют гусеничное шасси с высокой проходимостью. На нем размещена пусковая установка под два унифицированных контейнера с ракетами, а также высокотехнологичные электрические приводы наводки.

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Приборы управления огнем работают на новой системе EFCS (European Fire Control System) компании Airbus, позволяющей использовать реактивные снаряды семейства GMLRS.

Система вооружения LRU имеет высокий уровень точности, что позволяет ограничить количество боеприпасов, а также позволяет градировать эффекты с помощью нескольких режимов срабатывания боеголовки.

Характеристики LRU:

Основной тип вооружения: ракета M31;

Диапазон: в зависимости от модификации LRU имеет дальность не менее 80-85 км;

Грузоподъемность: 12 ракет;

Экипаж: три человека (руководитель пусковой установки, оператор, водитель);

Вес: 27,1 т;

Имеет дизельный двигатель мощностью 500 л.с.;

Скорость: 70 км/ч.

Спутниковая система навигации и управления гарантирует высокую точность попадания. Все варианты M31 имеют унифицированную осколочно-фугасную боевую часть массой 91 кг.

Фото: Armée de Terre