Листопад, 29 в 15:26

29 листопада Україна отримала від Франції реактивні системи залпового вогню LRU. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Французька реактивна система залпового вогню LRU – це модернізований варіант американської M270 MLRS. Також є німецький варіант MARS II (Mittleres Artillerieraketensystem) та італійський – MLRS-I (MLRS Improved).

Ці РСЗВ використовують гусеничне шасі з високою прохідністю. На ньому розміщена пускова установка під два уніфіковані контейнери з ракетами, а також високотехнологічні електричні приводи наведення.

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Прилади керування вогнем працюють на новій ситему EFCS (European Fire Control System) компанії Airbus, що дозволяє використовувати реактивні снаряди сімейства GMLRS.

Система озброєння LRU має високий рівень точності, що дозволяє обмежити кількість боєприпасів, а також дозволяє градацію ефектів за допомогою кількох режимів спрацьовування її боєголовки.

Характеристики LRU:

Основний тип озброєння: ракета M31;

Діапазон: залежно від модифікації LRU має дальність щонайменше до 80-85 км;

Вантажопідйомність: 12 ракет;

Екіпаж: три людини (керівник пускової установки, оператор, водій);

Вага: 27,1 т;

Має дизельний двигун, потужністю 500 к.с.;

Швидкість: 70 км/год.

Супутникова система навігації та управління гарантує високу точність влучення. Зауважимо, що всі варіанти M31 мають уніфіковану осколково-фугасну бойову частину масою 91 кг.

Фото: Armée de Terre