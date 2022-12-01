Декабрь, 01 в 15:32

Погода 1 декабря в Украине по-настоящему зимняя, и она продержится минимум неделю, максимум – 10 дней.

Об этом сообщил в эфире телемарафона руководитель отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

– Такая морозная погода, кроме юга, продержится минимум неделю, до 10 дней, – сказал синоптик.

В то же время он подчеркнул, что нынешние морозы не очень сильные: когда ночью в пределах -5 -10, а днем — ​​от 1 до 5 градусов мороза.

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По его словам, далее погода будет меняться.

Укргидрометцентр ранее сообщил, что в связи с понижением температуры воздуха, вероятно, со 2 декабря на Киевском и на мелководьях Каневского, Кременчугского водохранилищ ожидается появление тонкого льда.