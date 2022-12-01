Скільки протримаються морози в Україні: прогноз синоптиків
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Погода 1 грудня в Україні по-справжньому зимова, і вона протримається щонайменше тиждень, максимум – 10 днів.
Про це повідомив в ефірі телемарафону керівник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.
– Така морозна погода, крім півдня, протримається щонайменше тиждень, до 10 днів, – сказав синоптик.
Водночас він наголосив, що нинішні морози не дуже сильні: коли вночі в межах -5 -10, а вдень – від 1 до 5 градусів морозу.
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За його словами, далі погода буде змінюватися.
Укргідрометцентр раніше повідомив, що у зв’язку зі зниженням температури повітря, ймовірно, з 2 грудня на Київському та на мілководдях Канівського, Кременчуцького водосховищ очікується поява тонкої криги.