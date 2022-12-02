Грудень, 02 в 10:38

Знеструмлені міста стали для українців ще одним важким випробуванням у час війни. Зараз люди масово скуповують ліхтарі, акумулятори, електрогенератори, газові пальники для приготування їжі тощо.

Влада закликає людей за можливості виїжджати за кордон “перезимувати” або переселятися у села, де можна принаймні самостійно обігрівати житло та брати воду з колодязів.

Ті, хто не може виїхати з міст, мають вже готуватися до тривалих відключень електрики.

Зараз дивляться

Тож де брати воду, які запаси їжі робити, як зігрітися, щоб пережити холодні місяці зими, розбиралися Факти ICTV.

Де брати воду?

Для технічних потреб можна збирати дощову воду та топити сніг. Проте зараз в Україні ні дощів, ні снігу в такій кількості немає.

Джерелом води для будь-яких потреб є колодязі, які іноді розташовані у дворах багатоквартирних будинків. І вже можна бачити черги біля них.

Питну воду люди набирають з бюветів та купують у спеціальних автоматах. Проте варто подумати й про екстрені випадки – зробити запас води, герметично закритої в пляшках. Така вода у темному приміщенні може зберігатися місяцями.

Запас їжі

Потурбуйтеся про запас їжі, яка не потребує приготування – термічної обробки, особливо, якщо у вас в оселі немає газової плити. Це можуть бути різні консерви, хлібці, галетне печиво, енергетичні батончики, домашня консервація тощо. Запасіться соняшниковою олією.

Якщо не працює каналізація

У багатоквартирному будинку через знеструмлення може не працювати водовідвід та каналізація. Тому для санітарних цілей можна використовувати пакети для сміття або з супермаркетів тощо. Сам пакет краще вкласти у тканинний мішок чи наволочку, щоб убезпечити від розривання.

Деякі фахівці радять налити в пакет трохи води із содою – це має прибрати неприємний запах.

Якщо каналізація працює, а от води в крані немає, то можна зливати водою, якою вмивалися і чистили зуби.

Як освітлювати оселю?

Найкраще для цього підійдуть світлодіодні ліхтарі на акумуляторах, наприклад велосипедні чи похідні.

Промінь світла спрямовуйте вгору – біла стеля розсіюватиме світло, так воно стане об’ємним.

Заряджати ліхтарі можна від повербанків чи мережі, коли з’явиться світло. Повербанки краще тримати в теплі, так вони повільніше втрачатимуть заряд.

Енергетики говорять, що планові відключення триватимуть не один місяць, а у разі повторних ракетних атак енергетичної інфраструктури додаватимуться екстрені та аварійні відключення – тож сидіти без світла, на жаль, доведеться ще дуже і дуже довго.

Як зігрітися?

Якщо знеструмлено насосні теплові станції, то за низьких температур надворі швидко холоднішатиме й у квартирах. Зрозуміло, що без світла не працюватимуть і електрообігрівачі.

Газовими конфорками не опалюйте закрите приміщення – газ “з’їдає” кисень і може призвести до задухи.

Проте зігріти людина може себе сама. Тут працює правило кількох шарів одягу, між яким утримується повітря. Саме це створює термоефект.

Дуже популярною у тих, хто займається зимовими видами спорту, є термобілизна. До речі, нашим воїнам волонтери також її закуповують.

Вибирайте якісну та за розміром. Зверху можна одягнути штани та кофти, наприклад, із флісу. Добре зігріють в’язані светри та пухові жилетки.

Якщо є вода та газ, можна періодично гріти воду та наливати у пластикові пляшки – так під ковдрою буде ще тепліше.

Зігрітися та підзарядити телефони, ліхтарики чи повербанки можна у Пунктах незламності, які працюють по всій країні. Зазвичай на офіційних сайтах міських та селищних рад можна знайти адреси таких пунктів.

Де зняти готівку?

Насправді готівку можна зняти у будь-якому банкоматі, навіть якщо ви не є клієнтом певного банку. Власники карток усіх банків можуть знімати гроші у касах торговельних мереж. Така опція доступна й у супермаркетах мережі Сільпо.

В Ощадбанку розповіли, де їхні клієнти можуть отримати готівку. У monobank також є інструкція, як зняти кошти.

Перелік відділень банків, які працюють в умовах відключення світла:

Приватбанк

Райффайзен Банк

Укргазбанк

ПУМБ

УкрСиббанк

Банк Південний

Sense bank

Як працюють продовольчі магазини?

Великі торговельні мережі намагаються забезпечувати свої магазини електрогенераторами.

Перелік магазинів АТБ з генераторами. В деяких магазинах можна заряджати гаджети.

Супермаркети Сільпо з автономним живленням.

Супермаркети Грош зі світлом.

Робота магазинів NOVUS під час вимкнення електрики.

Магазини мережі Ашан також мають автономне живлення.

Поцікавтеся, які маленькі магазинчики вашого району забезпечені електрогенераторами.

Куди та як звертатися за гуманітарною допомогою?

Зазвичай про роздачу, наприклад, продуктових наборів чи ліків повідомляють голови місцевих громад. Таку інформацію можна перевіряти на офіційних сайтах міських, районних та селищних рад.

Проте є низка волонтерських організацій, які так само роздають різну гуманітарну допомогу. Наприклад, на сайті платформи СпівДія можна зареєструватися для отримання такої допомоги.

На сайті dopomoha-info.org.ua зібрана інформація по регіонах, де люди з інвалідністю та люди старшого віку можуть отримати гуманітарну допомогу.

Гуманітарні штаби та установи областей, які надають підтримку українцям.

Відключення світла. Як довго?

Впродовж масованих ракетних атак, з 10 жовтня, російські ракети пошкодили всі великі тепло- та гідроелектростанції. А після ударів 23 листопада в Україні зупинилися всі атомні електростанції.

Титанічні зусилля та цілодобова робота працівників енергетичної галузі не дають Україні опинитися у цілковитій темряві.

Офіційні особи хоч і говорять, що ситуація в енергетиці з кожним днем покращується і буде покращуватися за умови відсутності чергових атак, проте військове керівництво наголошує, що нові удари будуть – РФ до них готується, накопичує ракети.

Росія ракетними атаками намагається спровокувати стан, за якого наша енергосистема буде повністю знеструмлена.

Але українці показують усьому світу і Росії зокрема, що складні випробування лише загартовують наш дух та зміцнюють прагнення до свободи на своїй землі.