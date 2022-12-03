Декабрь, 03 в 20:07

В Луганской и Харьковской области украинские защитники укрепляют позиции, а на Юге продолжают “минусировать” возможности российских оккупантов.

В то же время на государственной границе укрепляется весь периметр. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 3 декабря.

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— На Донбассе – Бахмут, Соледар – сейчас по-прежнему наиболее горячо, наиболее болезненно. Делаем все, чтобы помочь нашим парням на этом направлении. А сейчас отдельно поблагодарю пограничников Чопского отряда, которые воюют именно на Бахмутском направлении и сегодня “приземлили” очередной самолет оккупантов. Черноморская акватория – работаем, чтобы в итоге Калибры могли быть разве что на дне, – отмечает глава государства.

Зеленский рассказал, что сегодня на Ставке верховного главнокомандующего обсудили дальнейшие шаги в направлении полной духовной независимости Украины и защиты нашего государства от неформальных сетей влияния государства-террориста.

— Отдельный разговор на Ставке – по энергетике. Восстановление и защита объектов. Работаем над этим постоянно, – уверяет президент.

Сейчас в мире завершилась без серьезных решений дискуссия об ограничении экспортной цены российской нефти, поскольку нельзя назвать серьезным решение установить такой предел, который вполне комфортен для бюджета государства-террориста.

— Россия уже нанесла колоссальный ущерб всем странам мира сознательной дестабилизацией энергорынка. А мир никак не может решиться на ее подлинное энергетическое разоружение. Это слабая позиция. И только вопрос времени, когда все равно придется применять более сильные инструменты. Жаль, что это время будет потеряно.

По мнению президента, логика очевидна: если ограничение цены на российскую нефть $60 вместо $30, то российский бюджет получит в год около $100 млрд.