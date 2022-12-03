Грудень, 03 в 20:07

На Луганщині та Харківщині українські захисники зміцнюють позиції, а на Півдні продовжують “мінусувати” можливості російських окупантів.

Водночас на державному кордоні укріплюється весь периметр. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 3 грудня.

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– На Донеччині – Бахмут, Соледар – зараз, як і раніше, найбільш гаряче, найбільш болісно. Робимо все, щоб допомогти нашим хлопцям на цьому напрямку. А зараз окремо подякую прикордонникам Чопського загону, які воюють саме на Бахмутському напрямку і сьогодні “приземлили”черговий літак окупантів. Чорноморська акваторія – працюємо, щоб у підсумку Калібри могли бути хіба що на дні, – наголошує глава держави.

Зеленський розповів, що сьогодні на Ставці верховного головнокомандувача обговорили подальші кроки в напрямку повної духовної незалежності України та захисту нашої держави від неформальних мереж впливу держави-терориста.

– Окрема розмова на Ставці – щодо енергетики. Перебіг відновлення й захист об’єктів. Працюємо над цим постійно, – запевняє президент.

Зараз у світі завершилась без серйозних рішень дискусія про обмеження експортної ціни російської нафти, оскільки не можна назвати серйозним рішення встановити таку межу, яка цілком комфортна для бюджету держави-терориста.

– Росія вже завдала колосальних збитків усім країнам світу свідомою дестабілізацією енергоринку. А світ ніяк не може наважитися на її справжнє енергетичне роззброєння. Це слабка позиція. І лише питання часу, коли все одно доведеться застосовувати сильніші інструменти. Шкода, що цей час буде втрачений.

На думку президента, логіка очевидна: якщо обмеження ціни на російську нафту $60 замість $30, то російський бюджет отримає на рік близько $100 млрд.