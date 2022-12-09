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Факты / Україна / Общество

Григорий Козловский предоставил новую партию помощи 45-ой бригаде ВСУ

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Григорій Козловський

Григорий Козловский проанонсировал рождественскую помощь для военных, которые получат одни из лучших беспилотников Посейдон.

В этот же раз 45-я отдельная артиллерийская бригада Вооруженных сил Украины получила от известного львовского мецената Григория Козловского зимние шины к грузовым автомобилям, сверлильный станок, оборудование верхолаза и гидравлический пресс.

— Раньше такие колеса поставляли из Беларуси, которая сейчас является враждебной к нам. С ним торговля сейчас по известным причинам невозможна. Благодарны, что вы нашли эти колеса, потому что потребность велика в них. Также очень важным для нас является гидравлический пресс, потому что мы будем запускать ремонтную мастерскую, — отметил младший сержант, начальник состава автомобильной службы в 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ Роман Устрицкого.

Устрицкого добавил, что они имеют с прошлой партии помощи шиномонтаж и шино-балансировочный стенд, поэтому сейчас будут иметь полноценный сервисный центр для обслуживания военной техники.

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Григорій Козловський

Григорий Козловский передал помощь 45-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ

По словам Устрицкого, военные очень ценят такую помощь, поскольку эти вещи являются очень необходимыми для них, а в наше время каждая помощь важна. Поэтому в 45-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ очень благодарны за такое содействие.

Григорий Козловский также отметил, что он постоянно общается с Маркияном Лопачаком, который является главным координатором по проблемам, которые нужно закрывать в 45-й бригаде.

Григорій Козловський

Григорий Козловский передал помощь 45-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ

— На сегодняшний день, проблема номер один-колеса к грузовикам, потому что есть большой расход, в частности, из-за осколков. Даже не мог подумать, что в Украине фактически нет таких колес. Мы нашли уже 40 комплектов, 20 есть здесь, еще 20 доезжает. Есть проблемы с шиномотажем. Поэтому подготовили сверлильный аппарат, который необходим как раз для шиномонтажа.

Футбольный клуб Рух настроен националистически, это бандеровский, по-настоящему Львовский, Галицкий клуб. Мы все заточены на победу и на помощь нашим славным воинам. Запах этой победы уже ощутим. И никакие блэкауты или обстрелы нас не испугают, — говорит Григорий Козловский.

Григорій Козловський

Григорий Козловский передал помощь 45-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ

Григорий Козловский также проанонсировал, что сейчас для военных готовится рождественский подарок в виде беспилотников Посейдон.

БпЛА Посейдон — это разведывательные беспилотные летательные аппараты, которые оснащены двумя камерами с 40-кратным зумом, что позволяет вести наблюдение с большой высоты и служат глазами для артиллерийских подразделений ВСУ.

Эксперты называют Посейдоны одними из самых высоких технических и высокотехнологичных беспилотников в своем классе. Они не оставляют теплового следа, поэтому невидимы для радаров и тепловизоров, а также хорошо защищены от экстремальных условий и помех.

Оказавшись под влиянием средств радиоэлектронной борьбы россиян, Посейдон продолжает лететь в заданном направлении и передавать видеосигнал, тогда как другие БПЛА проще глушатся.

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