Декабрь, 09 в 17:37

Украинский военный летчик Вадим Ворошилов с позывным Karaya рассказал, как ему удалось сбить пять иранских дронов над Винницей и катапультироваться.

По словам Вадима, это произошло 12 октября, тогда его утро началось в 04:00.

— Подали сигнал “воздух”. Один летчик уничтожил два “шахеда” на юге Украины. Следующим пошел я. Также уничтожил три, выполнил посадку на оперативном аэродроме. Дальше был рабочий день по другим задачам, а вечером снова начались атаки, – вспомнил летчик.

Вадим работал в небе Винницкой области. Пятая цель в тот день стала роковой для его самолета.

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– Я выполнил наведение и перехват воздушной цели. К сожалению, после ее уничтожения обломками взрыва был поврежден мой самолет. Произошло разрушение стекла кабины и передней носовой части самолета, – рассказал он.

Летчик получил незначительные ранения, в том числе порезы, но кровь мешала оперативно оценить ситуацию.

– Первая мысль – так не хочется катапультироваться. По курсу увидел, что впереди есть населенный пункт. Проверил управление самолета: он был частично неуправляемым. Поэтому, увидев перед собой черный участок, я установил, что это поле. Дальше уже начался пожар внутри кабины самолета. И когда языки пламени уже начали добираться до меня, я совершил катапультирование без промедлений, как учила книга, – рассказал Ворошилов.

В День Вооруженных сил Вадим опубликовал фото своего окровавленного лица в Instagram.

По словам летчика, он сделал его из практических соображений, чтобы оценить “состояние своего здоровья и ситуацию”.

После успешного катапультирования с поврежденного самолета Вадим спускался две минуты на землю.

– Успел обо всем подумать, все увидеть, спланировать дальнейшие действия после приземления. Времени хватило, – вспомнил Вадим.

После приземления Ворошилов позвонил командиру, затем его телефон выключился и Вадим решил самостоятельно искать помощь. Он приземлился в 8 км от места падения самолета.

Летчик смог дойти до ближайшего дома в одной из деревень, где его встретила супружеская пара. После катапультирования местные уже окрестили его “призраком Винницы”.

— Кровотечение было минимальным, небольшая боль в спине, но я понимал, что это нормально после катапультирования, — вспоминает он.

По словам Ворошилова, скоростные противорадиолокационные ракеты HARM, полученные Украиной от международных партнеров, стали неожиданностью для российских оккупантов.

Они облегчили работу украинской тактической авиации, штурмовикам, которые работают по передней линии фронта.

Сейчас украинские пилоты ждут от международных партнеров самолеты серии F.

– К сожалению, враг имеет более современные образцы авиационного вооружения, но с появлением самолетов серии F все изменится в нашу пользу. Для наших реалий лучше F-15. Воздухозаборники расположены выше, что позволит их безопасную эксплуатацию с наших аэродромов, – сказал летчик.

Отметим, 5 декабря президент Владимир Зеленский присвоил Вадиму Ворошилову звание Героя Украины “за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу”.

Фото: Вадим Ворошилов