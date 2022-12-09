Декабрь, 09 в 14:45

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай считает, что российская армия пытается собрать группировки для того, чтобы пойти в контрнаступление на Купянск Харьковской области.

Об этом Гайдай сообщил в эфире телемарафона.

— Ситуация на направлении Сватово-Кременная достаточно тяжелая, потому что количество стянутых туда войск со стороны российской оккупационной армии велико. Стянули туда тысячи мобилизованных, кадыровцев и техники большое количество. Они пытаются собрать группировки для того, чтобы пойти в контрнаступление на Купянск, – сказал глава ОВА.

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявляет, что никаких угроз возможного наступления не наблюдается.

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— Что касается Купянского направления, где идет условная линия фронта, там продолжаются активные боевые действия. Наши ВСУ свои позиции держат. Никаких угроз по поводу возможного наступления на Купянском направлении мы не видим, – сказал Синегубов.

Напомним, что в сентябре Вооруженные силы Украины освободили Купянск и ряд населенных пунктов Харьковской области. Город находился под российской оккупацией более полугода.

В конце ноября в Генеральном штабе сообщили, что армия РФ пытается продолжать наступление на Авдеевском и Бахмутском направлениях и ведут активную оборону на Купянском.

23 ноября российские войска обстреляли Купянск в Харьковской области. В результате удара повреждены девятиэтажный жилой дом, поликлиника и школа.

Погибли двое прохожих – женщина 55 лет и 68-летний мужчина, одного мужчину госпитализировали с ранениями, другому оказали помощь на месте

Фото: Кирилл Тимошенко