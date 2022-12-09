Грудень, 09 в 14:45

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що російська армія намагається зібрати угруповання для того, щоб піти у контрнаступ на Куп’янськ Харківської області.

Про це Гайдай повідомив в ефірі телемарафону.

– Ситуація на напрямку Сватове-Кремінна є достатньо важкою, тому що кількість стягнутих туди військ із боку російської окупаційної армії велика. Стягнули туди тисячі мобілізованих, кадирівців і техніки велика кількість. Вони намагаються зібрати угруповання для того, щоб піти у контрнаступ на Куп’янськ, – сказав голова ОВА.

Своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявляє, що жодних загроз щодо можливого наступу не спостерігається.

Зараз дивляться

– Стосовно Куп’янського напрямку, де йде умовна лінія фронту, там тривають активні бойові дії. Наші ЗСУ свої позиції тримають. Жодних загроз наразі щодо можливого наступу на Куп’янському напрямку ми не бачимо, – сказав Синєгубов.

Нагадаємо, що у вересні Збройні сили України звільнили Куп’янськ та низку населених пунктів Харківщини. Місто перебувало під російською окупацією понад пів року.

Наприкінці листопада у Генеральному штабі повідомляли, що російські агресори намагаються продовжувати наступ на Авдіївському та Бахмутському напрямках і ведуть активну оборону на Куп’янському.

23 листопада російські війська обстріляли Куп’янськ на Харківщині. Внаслідок удару пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок, поліклініку та школу.

Загинули двоє перехожих – жінка 55 років та 68-річний чоловік, одного чоловіка госпіталізували з пораненнями, іншому надали допомогу на місці

Фото: Кирило Тимошенко