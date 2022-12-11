Декабрь, 11 в 14:17

Сейчас в некоторых районах Одессы нет воды. В Инфоксводоканале объяснили, что перебои с водоснабжением возникли в результате аварийных отключений электроэнергии.

Коммунальщики говорят, что водоснабжение удастся восстановить в течение нескольких часов, поскольку специалисты ДТЭК уже возобновили энергопитание объектов водоканала.

В то же время напоминают, что работа насосных станций зависит от наличия электроэнергии, поэтому советуют на случай аварийных отключений света сделать запас питьевой воды.

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– Сейчас специалисты ДТЭК работают над решением вопроса бесперебойного энергоснабжения объектов водоканала, обеспечивающих водой жителей Заставы, Ленпоселка и Межлиманья, – добавили в Инфоксводоканале.

В ночь на 10 декабря российские войска атаковали Юг Украины дронами-камикадзе Shahed-136 иранского производства. ПВО удалось сбить 10 из 15 дронов.

Однако они попали в энергетические объекты в Одесской области, из-за чего исчез свет почти во всех районах и общинах региона.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 290-е сутки.

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