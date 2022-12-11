Грудень, 11 в 14:17

Зараз у деяких районах Одеси немає води. В Інфоксводоканалі пояснили, що перебої із водопостачанням виникли в результаті аварійних відключень електроенергії.

Комунальники кажуть, що водопостачання вдасться відновити протягом кількох годин, оскільки фахівці ДТЕК вже відновили енергоживлення об’єктів водоканалу.

Водночас нагадують, що робота насосних станцій залежить від наявності електроенергії, тому радять на випадок аварійних відключень світла зробити запас питної води.

Зараз дивляться

– Наразі фахівці ДТЕК працюють над вирішенням питання безперебійного енергопостачання об’єктів водоканалу, які забезпечують водою мешканців Застави, Ленселища та Міжлимання, – додали в Інфоксводоканалі.

В ніч на 10 грудня російські війська атакували Південь України дронами-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва. ППО збила 10 із 15 безпілотників.

Проте вони поцілили в енергетичні об’єкти на Одещині, через що зникло світло майже в усіх районах і громадах регіону.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 290-ту добу.

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