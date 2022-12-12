Грудень, 12 в 20:47

Президент України Володимир Зеленський запропонував країнам G7 скликати спеціальний саміт Global Peace Formula Summit, щоб визначитися, як та коли можна буде реалізувати пункти української формули миру.

Про це глава держави сказав у зверненні глави до лідерів країн – учасниць G7.

— Я пропоную вам, як і іншим сумлінним державам, проявити своє лідерство в реалізації формули миру загалом або конкретних її пунктів, – сказав він.

Зеленський також запропонував Росії здійснити конкретний змістовний крок до дипломатичного врегулювання, про яке у Москві часто говорять.

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— Попереду свята, які відзначають мільярди людей: Різдво за григоріанським календарем, Новий рік, Різдво за юліанським календарем. Це час, коли нормальні люди думають про мир, а не про агресію. Зеленський запропонував РФ вивести свої війська з України на Різдво. Було б правильно саме на це Різдво почати виведення російських військ із міжнародно визнаної території України. Якщо Росія здійснить виведення військ з України, то тим самим буде забезпечене й надійне припинення бойових дій, – сказав президент.

Глава держави висловив сподівання, що країни G7 підтримають цей заклик, адже це глобальний інтерес.

— Я не бачу причин, чому Росії не зробити б це зараз, на Різдво, – додав Зеленський.

За його словами, відповідь із Москви покаже, чого там насправді хочуть: чи подальшого протистояння зі світом, чи нарешті завершення агресії. Президент наголосив, що той, хто приніс війну, повинен її забрати.

Напередодні Зеленський обговорив реалізацію десятикрокової формули миру з президентом Франції Еммануелем Макроном. Також темами розмови глав держав була співпраця щодо оборони та енергетична стабільність України.

Формула миру з десяти пунктів, яку раніше Зеленський представив лідерам G20, включає: радіаційну та ядерну безпеку; продовольчу та енергетичну безпека; протидію екоциду; звільнення всіх полонених та депортованих; виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності України та світового порядку; виведення військ РФ та припинення бойових дій; недопущення ескалації та фіксація закінчення війни.