Декабрь, 14 в 10:05

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время атаки дронами утром 14 декабря сбиты, предварительно, все 13 иранских дронов-камикадзе.

– Это утро террористы начали с 13 шахедов. Предварительно, все 13 сбиты нашей ПВО! Молодцы! Горжусь! Уважаемые граждане, благодарим ПВО и не забываем о сиренах! – сказал глава государства в видеообращении.

Утром 14 декабря РФ атаковала Киев и область иранскими дронами-камикадзе типа Shahed. За более чем три часа воздушной тревоги было две волны атак беспилотниками.

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Обломки от сбитых БПЛА попали в одно админздание в Шевченковском районе столицы и повредили четыре жилых дома.

Впоследствии в КМВА сообщили об уничтожении подразделениями противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы 13 беспилотников.