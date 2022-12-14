Сбиты все 13 дронов: Зеленский поблагодарил ПВО за результативную работу
Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время атаки дронами утром 14 декабря сбиты, предварительно, все 13 иранских дронов-камикадзе.
– Это утро террористы начали с 13 шахедов. Предварительно, все 13 сбиты нашей ПВО! Молодцы! Горжусь! Уважаемые граждане, благодарим ПВО и не забываем о сиренах! – сказал глава государства в видеообращении.
Утром 14 декабря РФ атаковала Киев и область иранскими дронами-камикадзе типа Shahed. За более чем три часа воздушной тревоги было две волны атак беспилотниками.
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Обломки от сбитых БПЛА попали в одно админздание в Шевченковском районе столицы и повредили четыре жилых дома.
Впоследствии в КМВА сообщили об уничтожении подразделениями противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы 13 беспилотников.