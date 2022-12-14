Коли Київщина зможе вийти на планові відключення електрики
Енергетики Київської області наразі працюють у посиленому режимі, щоб найближчим часом вийти на планові відключення світла, навіть попри ранкові обстріли 14 грудня.
Про це заявив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
– Відновлювальні роботи мереж тривають. Вони ускладнюються й погодними умовами. Загалом ситуація в енергосистемі залишається складною. Багато залежить від нас із вами. Необхідно продовжувати тотальну економію електрики, щоб уникнути подальших аварійних відключень, – наголосив він.
Вранці 14 грудня РФ намагались атакувати дронами-камікадзе типу Shahed критичну інфраструктуру Києва та області.
Завдяки успішній роботі ППО прильотів в регіоні немає.
Водночас відомо, що у Вишневому уламки дрона пошкодили приватний будинок та автомобіль. Минулося без постраждалих.