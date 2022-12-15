Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Россия использует коэффициент эффективности украинской ПВО, когда планируют атаки — Залужный

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
NASAMS

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью The Economist рассказал, что эффективность украинского ПВО сейчас составляет 0,76%.

По его словам, россияне используют этот коэффициент эффективности 0,76, когда планируют свои атаки.

— Это значит, что вместо 76 ракет они запускают 100. А 24 проходят и достигают цели. А что две ракеты делают с электростанцией? Два года не будет работать.

Залужный рассказал, что специалисты НАТО знают все до мелочей. Он добавил, что расчеты сделаны, и все сдвинулось с места.

Сейчас смотрят

— У нас уже есть некоторые системы NASAMS (норвежско-американские системы ПВО, – Ред.). Недостаточно, но немного. Iris-t (германская система ПВО, – Ред.) уже используется. Недостаточно, но немного. Их просто нужно наращивать. Нам нужны десятки таких.

Накануне газета The Washington Post писала, что Пентагон готовится отправить ракетную систему Patriot в Украину.

По словам высокопоставленного представителя администрации президента США, Джо Байден подпишет план по поставкам Patriot в Украину только после отчета Пентагона о подготовке и обслуживании, юридических аспектах передачи и ее влиянии на готовность американских Вооруженных сил.

Читайте
Типичный держиморда периода Петра I: Залужный дал оценку Суровикину

Источник: Economist
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка