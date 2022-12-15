Россия использует коэффициент эффективности украинской ПВО, когда планируют атаки — Залужный

Декабрь, 15 в 17:04

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью The Economist рассказал, что эффективность украинского ПВО сейчас составляет 0,76%.

По его словам, россияне используют этот коэффициент эффективности 0,76, когда планируют свои атаки.

— Это значит, что вместо 76 ракет они запускают 100. А 24 проходят и достигают цели. А что две ракеты делают с электростанцией? Два года не будет работать.

Залужный рассказал, что специалисты НАТО знают все до мелочей. Он добавил, что расчеты сделаны, и все сдвинулось с места.

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— У нас уже есть некоторые системы NASAMS (норвежско-американские системы ПВО, – Ред.). Недостаточно, но немного. Iris-t (германская система ПВО, – Ред.) уже используется. Недостаточно, но немного. Их просто нужно наращивать. Нам нужны десятки таких.

Накануне газета The Washington Post писала, что Пентагон готовится отправить ракетную систему Patriot в Украину.

По словам высокопоставленного представителя администрации президента США, Джо Байден подпишет план по поставкам Patriot в Украину только после отчета Пентагона о подготовке и обслуживании, юридических аспектах передачи и ее влиянии на готовность американских Вооруженных сил.