Росія використовує коефіцієнт ефективності української ППО, коли планує атаки – Залужний

Грудень, 15 в 17:04

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в інтерв’ю The Economist розповів, що ефективність української ППО наразі становить 0,76%.

За його словами, росіяни використовують цей коефіцієнт ефективності 0,76, коли планують свої атаки.

— Це означає, що замість 76 ракет вони запускають 100. А 24 проходять і досягають цілі. А що дві ракети роблять із електростанцією? Два роки не працюватиме.

Залужний розповів, що фахівці НАТО знають усе до дрібниць. Він додав, що розрахунки зроблені, і все зрушило з місця.

Зараз дивляться

— У нас уже є деякі системи NASAMS (норвезько-американські системи ППО, – Ред.). Недостатньо, але трохи. Iris-t (німецька система ППО, – Ред.) вже використовується. Недостатньо, але трохи. Їх просто потрібно нарощувати. Нам потрібні десятки таких.

Напередодні газета The Washington Post писала, що Пентагон готується відправити в Україну ракетну систему Patriot.

За словами високопоставленого представника адміністрації президента США, Джо Байден підпише план з постачання Patriot в Україну лише після звіту Пентагону про підготовку та обслуговування, юридичні аспекти передачі та її вплив на готовність американських Збройних сил.