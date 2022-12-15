В декабре военные получат выплат на 37% больше: Маляр объяснила почему

Декабрь, 15 в 13:53

В конце года есть дополнительные начисления, поэтому в декабре украинские военные получат почти на 37% больше денежного довольствия, чем в ноябре.

Об этом заявила на брифинге заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, обычно должностной оклад, выплаты за звание и выслугу лет – это наименьшая часть денежного довольствия.

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– Но в декабре ситуация отличается. Дело в том, что в конце года происходит ряд дополнительных начислений…Поэтому в декабре мы выплатим нашим воинам почти на 37% больше, чем было в ноябре. Сейчас эти начисления как раз происходят, – объяснила она.

Относительно дополнительных выплат за ноябрь, Маляр отметила, что по состоянию на 14 декабря выплаты за непосредственное участие в боевых действиях профинансированы на 100% – это 100 тыс. грн.

– И на 100% дополнительные выплаты за службу во время военного положения – это 30 тыс. грн, – добавила заместитель главы Минобороны, заметив, что формально сейчас выплачено 60% от общего объема ежемесячного денежного довольствия.

Ранее Минобороны анонсировало увеличение выплат военным в декабре 2022 года.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 295-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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