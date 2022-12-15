У грудні військові отримають виплат на 37% більше: Маляр пояснила чому

Грудень, 15 в 13:53

Наприкінці року є додаткові нарахування, тому у грудні українські військові отримають майже на 37% більше грошового забезпечення, ніж у листопаді.

Про це заявила на брифінгу заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, зазвичай посадовий оклад, виплати за звання та вислугу років – це найменша частина грошового забезпечення.

Зараз дивляться

– Але у грудні ситуація відрізняється. Річ у тім, що наприкінці року відбувається низка додаткових нарахувань…Тому у грудні ми виплатимо нашим воїнам майже на 37% більше, ніж це було у листопаді. Зараз ці нарахування якраз відбуваються, – пояснила вона.

Щодо додаткових виплат за листопад, Маляр наголосила, що станом на 14 грудня виплати за безпосередню участь у бойових діях профінансовані на 100% – це 100 тис. грн.

– І на 100% додаткові виплати за службу під час воєнного стану – це 30 тис. грн, – додала заступниця глави Міноборони, зауваживши, що формально наразі виплачено 60% від загального обсягу щомісячного грошового забезпечення.

Раніше Міноборони анонсувало збільшення виплат військовим у грудні 2022 року.

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