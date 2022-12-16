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Факти / Україна / Суспільство

Через війну українці не поспішають народжувати. Чи чекати в Україні демографічної кризи

Наталя Жуковська, журналістка Факти ICTV Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Через війну українці не поспішають народжувати. Чи чекати в Україні демографічної кризи

Через повномасштабну війну Україну може очікувати демографічна криза. Одна з її головних причин – масова евакуація жінок і дітей до Європи.

За словами директорки Інституту демографії та соціальних досліджень Елли Лібанової, понад половина жінок, які виїхали за кордон, мають вищу освіту, 30% – вже працевлаштовані, а діти ходять до тамтешніх садочків та шкіл.

Переважно – жінки, які вимушено мігрували, працездатного та репродуктивного віку. Тож, якщо воєнні дії затягнуться, шанси повернути українок із дітьми додому з кожним місяцем знижуватимуться.

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– Ми просто закладаємо різні сценарії розвитку ситуації навколо міграції. Якщо війна затягнеться на роки, то ви ж розумієте, що за кордон поїхали жінки освічені, кваліфіковані, підприємливі. Так от – ці жінки не будуть два роки і більше сидіти й очікувати невідомо чого. Вони підуть працювати, дітей влаштують у садочки, школи.

І якщо це Польща, то адаптація там буде швидкою, бо проблем із мовою немає взагалі. А якщо це Німеччина, Іспанія, Італія, Греція, то там складніша ситуація з мовою, але все одно всі вчитимуть, – розповідає директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова.

Ще одна причина, за якої українці не поспішатимуть народжувати дітей – зруйноване житло, через що вони також не поспішатимуть повертатися до України. А з часом, експерти переконані – за ними можуть виїхати і їхні чоловіки. Родини возз’єднаються, але не в Україні.

– В найгіршому сценарії ми закладали, що після закінчення війни, якщо у них в Україні буде зруйноване житло, не буде роботи, а за кордоном, навпаки – буде робота і буде якесь житло, за цих умов чоловіки можуть поїхати з часом до них, а не вони повернуться до України.

Сьогодні ми маємо безліч опитувань. Відповідно до них – 90% запевняють, що вони повернуться, але коли ти починаєш аналізувати ситуацію, розуміти, що вони це говорять на неймовірній хвилі патріотизму, то ти розумієш, що є ризик того, що далеко не всі 90% приїдуть назад додому, – переконана директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова.

До того ж вимушена міграція тільки посилила процеси, які були в Україні і до війни, розповідає Елла Лібанова. А саме – смертність зросла, народжуваність впала.

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Так, коефіцієнт народжуваності на одну українку у 2021 році становив 1,1 дитини. Це один з найнижчих показників у світі. Аби було забезпечено бодай просте відтворення покоління, необхідно 2,15 дитини на одну жінку.

– Цього року ми побачимо, безумовно, знижування народжуваності, але це ще не катастрофа. Тому що ви розумієте, що переважна більшість народжень була запланована. Катастрофічним буде зниження народжуваності наступним – я боюся, що цей коефіцієнт буде близько 0,7 на одну жінку. Ну, і якщо війна не закінчиться 2023 року, то імовірно, що 2024 рік кращим не буде, – розповідає директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова.

Вона наголосила, що поки що не знає, чим це компенсувати, адже в бейбі-бум не вірить. За її словами, не та нині ситуація, не той контроль над народжуваністю, щоб можна було розраховувати на бейбі-бум.

Так, скоріше за все, до 2030 року відбудеться зростання до середньоєвропейського показника 1,5-1,6 дитини на жінку. Це максимум, на що Україна може розраховувати.

Погіршить війна і ситуацію в освіті. Вже зруйновано десятки тисяч навчальних закладів, і ця сумна статистика щоразу зростає. Ворог свідомо руйнує дитячі садочки, школи та університети. Частина шкіл – під окупацією.

Та окрім втрати інфраструктури, негативно на розвиток освіти впливає та ж таки вимушена міграція.

– Наслідки можуть бути катастрофічними. Вже сьогодні чимала частина учнів випала із ритму навчання. Відтак, говорити про якість здобутих знань – складно. Навіть до війни були дослідження, коли порівнювали навчання в сільській місцевості й у містах. То констатували, що десь приблизно на рік учні сільських шкіл позаду. Це навіть до доковідних умов. А ще – пандемія ковіду створила ефект уповільнення навчання, бо освіта перейшла в онлайн, – наголосив Микола Скиба, експерт напрямку Освіта Українського інституту майбутнього.

За його словами, війна ще більше уповільнила цей процес. Тож, насамперед ми будемо бачити це відставання та різницю результатів.

Не у захваті від онлайн-освіти й пані Елла. Каже – такий процес навчання можливий лише як виняток, приміром, для цікавих лекцій.

– Скажімо, Фукуяму (Френсіс Фукуяма – американський філософ, політичний економіст, – Ред.) запрошують на лекцію. Ясно, що в кожний університет він не приїде, але прочитати лекцію онлайн він може. Таке можна практикувати і потрібно. Але як в середній і початковій школі – це не вихід із положення, – зазначає Елла Лібанова.

Проте, за її словами, якщо вже так складаються обставини, то інакше не можна. Але на якості освіти це, безперечно, відіб’ється.

– Будемо компенсувати. А що робити? – розповідає директорка Інституту демографії та соціальних досліджень.

Тож, освітянам вже варто бути готовими, що ймовірно, доведеться працювати з тим, щоб компенсувати умовне відставання від освітніх програм. Експерти кажуть – тепер до кожної дитини варто знаходити індивідуальний підхід.

А ще в еру онлайн-навчання та цифровізації освітнього матеріалу учнів необхідно навчити самостійному опрацюванню матеріалу.

– Інвестиції в цифровий контент, цифрові платформи є, але цього недостатньо. Просто перенести оту звичну класно-урочну школу з аудиторними заняттями в онлайн – замало. Потрібно навчити учнів, як цим всім користуватися – тут є величезний пробіл, – зауважує Микола Скиба.

Безумовно, війна вплине і на ринок праці, а відтак, знову ж таки, на міграцію. Експерти переконані – щоб не допустити відтоку громадян, держава вже сьогодні має підтримувати зв’язок з ними. А саме – через навчання та роботу.

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Як фінансуватиметься ринок праці найближчі роки, поки що невідомо. Фахівці припускають, що це може бути за рахунок грошей Росії, які сьогодні заморожені, та за рахунок донорів, міжнародних фондів.

– Але у будь-якому випадку, якщо план Маршалла буде, то це означає бурхливий розвиток економіки, і це означає створення робочих місць. Якщо будуть створені пристойні робочі місця з гідною зарплатою, тоді ми можемо розраховувати на те, що люди будуть повертатися до України. А також, зменшуватиметься безробіття. І підвищуватиметься народжуваність, – розповідає Елла Лібанова.

А ще дітей українці народжуватимуть, коли буде стрімке підвищення рівня життя і покращення його якості. Та за умов забезпечення сімей житлом, особливо тих, хто через війну його втратив.

Утім, після війни це навряд чи станеться швидко.

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