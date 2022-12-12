Во время восстановления Украины некоторые населенные пункты, возможно, не удастся отстроить – Шуляк
Существует вероятность, что во время послевоенного восстановления Украины отстроить некоторые населенные пункты будет невозможно, поскольку российские войска их полностью разрушили.
Об этом рассказала глава партии Слуга народа, нардеп Елена Шуляк в интервью РБК-Украина.
По ее словам, в этом случае будут создаваться новые микрорайоны или населенные пункты.
– Как бы больно ни было об этом говорить, но, возможно, будут такие населенные пункты, которые мы не сможем отстроить, потому что они разрушены до основания, враг их стер с лица нашей земли. Но будут территории, которые можно будет рассматривать для создания нового микрорайона или, возможно, нового населенного пункта, — отметила нардеп.
Шуляк уточнила, что новые микрорайоны будут строить там, где будут размещены новые промышленные мощности, которые позволят трудоустроить людей.
Она также проинформировала, что в фокусе внимания восстановления должны быть не только деоккупированные области, но и регионы, которые приняли большое количество людей и бизнес. Теперь их территории нуждаются в перепланировке, учитывая экономические и демографические особенности.
– Сегодня есть общины, в которых количество населения увеличилось на 25%. Такой прирост населения – это и другая нагрузка на инфраструктуру, и нагрузка на доступ к услугам, предоставляемым государством, — заявила Шуляк.
Она подчеркнула, что, прежде чем начинать послевоенное восстановление, нужно будет перепланировать все области Украины. Для этого в каждом регионе будет разработан стратегический документ под названием Программа комплексного восстановления. Он станет основой новой градостроительной документации. Такой документ может разрабатываться как для области, так и для отдельной общины или ее части.
Программа восстановления будет включать не только перечень объектов, которые необходимо отстроить, но и информацию о будущей экономической ситуации в том или ином регионе. Например, какие предприятия его покинули, а какие, наоборот, туда заехали и планируют остаться, и для них следует создать условия для развития.
Еще один важный вопрос, который будет освещен в Программе восстановления, – это демография в областях.
– Мне лично очень страшно, когда мы отстроим детский сад, покрасим его в яркие цвета, а этот детсад будет пуст, потому что детей, которые должны туда идти, просто банально не будет, потому что их родителям негде работать или проживать. Поэтому восстановление нужно начинать именно с анализа и разработки стратегических документов, которые станут указателем для развития, – проинформировала Шуляк.
Нардеп напомнила, что в Украине есть территории, на разминирование которых уйдут годы. Поэтому их нельзя вообще использовать, и это нужно учесть при планировании восстановления регионов.
Кроме того, существует большая проблема, связанная с переработкой строительного мусора. К примеру, есть цифра в 2 млн тонн разрушенных зданий только в Бучанском районе (Киевская область).
Шуляк ожидает, что средства на восстановление Украины предоставят международные партнеры “под прозрачные механизмы с четким пониманием, как и на что они будут тратиться”. Это могут быть кредиты, средства в виде безвозвратной финансовой помощи, средства от доноров и финансовых институтов.
В конце ноября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия предлагает конфисковать российские активы, замороженные в ЕС. Речь идет о €300 млрд резервов Центрального банка РФ. Эти средства хотят передать Украине, чтобы компенсировать ущерб из-за вторжения РФ.