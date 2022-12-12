Декабрь, 12 в 14:55

Существует вероятность, что во время послевоенного восстановления Украины отстроить некоторые населенные пункты будет невозможно, поскольку российские войска их полностью разрушили.

Об этом рассказала глава партии Слуга народа, нардеп Елена Шуляк в интервью РБК-Украина.

По ее словам, в этом случае будут создаваться новые микрорайоны или населенные пункты.

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– Как бы больно ни было об этом говорить, но, возможно, будут такие населенные пункты, которые мы не сможем отстроить, потому что они разрушены до основания, враг их стер с лица нашей земли. Но будут территории, которые можно будет рассматривать для создания нового микрорайона или, возможно, нового населенного пункта, — отметила нардеп.

Шуляк уточнила, что новые микрорайоны будут строить там, где будут размещены новые промышленные мощности, которые позволят трудоустроить людей.

Она также проинформировала, что в фокусе внимания восстановления должны быть не только деоккупированные области, но и регионы, которые приняли большое количество людей и бизнес. Теперь их территории нуждаются в перепланировке, учитывая экономические и демографические особенности.

– Сегодня есть общины, в которых количество населения увеличилось на 25%. Такой прирост населения – это и другая нагрузка на инфраструктуру, и нагрузка на доступ к услугам, предоставляемым государством, — заявила Шуляк.

Она подчеркнула, что, прежде чем начинать послевоенное восстановление, нужно будет перепланировать все области Украины. Для этого в каждом регионе будет разработан стратегический документ под названием Программа комплексного восстановления. Он станет основой новой градостроительной документации. Такой документ может разрабатываться как для области, так и для отдельной общины или ее части.

Программа восстановления будет включать не только перечень объектов, которые необходимо отстроить, но и информацию о будущей экономической ситуации в том или ином регионе. Например, какие предприятия его покинули, а какие, наоборот, туда заехали и планируют остаться, и для них следует создать условия для развития.

Еще один важный вопрос, который будет освещен в Программе восстановления, – это демография в областях.

– Мне лично очень страшно, когда мы отстроим детский сад, покрасим его в яркие цвета, а этот детсад будет пуст, потому что детей, которые должны туда идти, просто банально не будет, потому что их родителям негде работать или проживать. Поэтому восстановление нужно начинать именно с анализа и разработки стратегических документов, которые станут указателем для развития, – проинформировала Шуляк.

Нардеп напомнила, что в Украине есть территории, на разминирование которых уйдут годы. Поэтому их нельзя вообще использовать, и это нужно учесть при планировании восстановления регионов.

Кроме того, существует большая проблема, связанная с переработкой строительного мусора. К примеру, есть цифра в 2 млн тонн разрушенных зданий только в Бучанском районе (Киевская область).

Шуляк ожидает, что средства на восстановление Украины предоставят международные партнеры “под прозрачные механизмы с четким пониманием, как и на что они будут тратиться”. Это могут быть кредиты, средства в виде безвозвратной финансовой помощи, средства от доноров и финансовых институтов.

В конце ноября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия предлагает конфисковать российские активы, замороженные в ЕС. Речь идет о €300 млрд резервов Центрального банка РФ. Эти средства хотят передать Украине, чтобы компенсировать ущерб из-за вторжения РФ.