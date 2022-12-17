В Киеве метро возобновляет работу – Кличко
Фото: КГГА
В Киеве с 07:30 начинает работать метро.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Ранее в Киевской городской военной администрации сообщили, что подземка пока будет работать как укрытие. Однако для перевозки пассажиров запустили автобусы, частично дублирующие маршруты метро.
Сейчас смотрят
В частности, Киевпасстранс утвердил три маршрута, интервалы движения которых составляют 15-20 минут:
- маршрут №1-М ст. м. Льва Толстого – ст. м. Лесная
- маршрут №2-М ст. г. Героев Днепра – ст. м. Льва Толстого
- маршрут №3-М ст. г. Красный Хутор – ст. м. Дворец Спорта
Напомним, что вчера российские оккупанты во время очередной массированной атаки на Украину в сторону Киева выпустили 40 ракет. Наши силы ПВО сбили 37 ракет. К сожалению, есть попадание в трех районах столицы – в Деснянском, Днепровском и Голосеевском.
Со вчерашнего дня из-за обесточивания метро работало как укрытие.