Декабрь, 17 в 7:39

В Киеве с 07:30 начинает работать метро.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее в Киевской городской военной администрации сообщили, что подземка пока будет работать как укрытие. Однако для перевозки пассажиров запустили автобусы, частично дублирующие маршруты метро.

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В частности, Киевпасстранс утвердил три маршрута, интервалы движения которых составляют 15-20 минут:

маршрут №1-М ст. м. Льва Толстого – ст. м. Лесная

маршрут №2-М ст. г. Героев Днепра – ст. м. Льва Толстого

маршрут №3-М ст. г. Красный Хутор – ст. м. Дворец Спорта

Напомним, что вчера российские оккупанты во время очередной массированной атаки на Украину в сторону Киева выпустили 40 ракет. Наши силы ПВО сбили 37 ракет. К сожалению, есть попадание в трех районах столицы – в Деснянском, Днепровском и Голосеевском.

Со вчерашнего дня из-за обесточивания метро работало как укрытие.