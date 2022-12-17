Грудень, 17 в 7:39

У Києві з 07:30 починає працювати метро.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Раніше у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що підземка поки працюватиме як укриття. Проте для перевезення пасажирів запустили автобуси, що частково дублюють маршрути метро.

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Зокрема, Київпастранс затвердив три маршрути, інтервали руху яких складають 15-20 хвилин:

маршрут № 1-М ст. м. Льва Толстого – ст. м. Лісова

маршрут № 2-М ст. м. Героїв Дніпра – ст. м. Льва Толстого

маршрут № 3-М ст. м. Червоний Хутір – ст. м. Палац Спорту

Нагадаємо, що вчора російські окупанти під час чергової масованої атаки на Україну в сторону Києві випустили 40 ракет. Наші сили ППО збили 37 ракет. На жаль, є влучання у трьох районах столиці – у Деснянському, Дніпровському та Голосіївському.

Відучора через знеструмлення метро працювало як укриття.