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Вокруг Мариуполя увеличивается количество техники россиян: в ангарах хранят грузовики и БТР

Юля Захарченко, редактор ленты
Вокруг Мариуполя увеличивается количество техники россиян: в ангарах хранят грузовики и БТР
Фото: Depositphotos

Вокруг временно оккупированного Мариуполя Донецкой области продолжает увеличиваться количество военного контингента армии Российской Федерации.

Об этом сообщает советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, россияне размещают свою технику возле жилых домов.

– Количество военного контингента вокруг Мариуполя продолжает расти. Село Азовское Мариупольского района. Оккупанты разместили технику прямо среди гражданских домов местных жителей. Количество в разы превышает местное население, – утверждает Андрющенко.

Фото: Петр Андрющенко

По словам советника мэра Мариуполя, ангары для сельхозтехники армия РФ приспособила для хранения грузовиков и боевых бронированных машин.

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