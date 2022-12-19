Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Навколо Маріуполя збільшується кількість техніки росіян: в ангарах зберігають вантажівки і БТР

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Навколо Маріуполя збільшується кількість техніки росіян: в ангарах зберігають вантажівки і БТР
Фото: Depositphotos

Навколо тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області продовжує збільшуватися кількість військового контингенту армії Російської Федерації.

Про це повідомляє радник міського глави Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, росіяни розміщають свою техніку біля житлових будинків.

– Кількість військового контингенту навколо Маріуполя продовжує зростати. Село Азовське Маріупольського району. Окупанти розмістили техніку прямо поміж цивільних будинків місцевих мешканців. Кількість в рази перевищує місцеве населення, – стверджує Андрющенко.

Фото: Петро Андрющенко

За словами радника мера Маріуполя, ангари для сільгосптехніки армія РФ пристосувала під зберігання вантажівок та бойових броньованих машин.

Зараз дивляться
Читайте
Дезертири втекли зі зброєю: у Маріуполі окупанти влаштували глобальні пошуки

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка