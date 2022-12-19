Навколо Маріуполя збільшується кількість техніки росіян: в ангарах зберігають вантажівки і БТР

Грудень, 19 в 18:02

Навколо тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області продовжує збільшуватися кількість військового контингенту армії Російської Федерації.

Про це повідомляє радник міського глави Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, росіяни розміщають свою техніку біля житлових будинків.

– Кількість військового контингенту навколо Маріуполя продовжує зростати. Село Азовське Маріупольського району. Окупанти розмістили техніку прямо поміж цивільних будинків місцевих мешканців. Кількість в рази перевищує місцеве населення, – стверджує Андрющенко.

За словами радника мера Маріуполя, ангари для сільгосптехніки армія РФ пристосувала під зберігання вантажівок та бойових броньованих машин.