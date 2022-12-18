Декабрь, 18 в 17:59

Во временно оккупированном Мариуполе захватчики устроили глобальные поиски.

Как сообщил советник городского главы Петр Андрющенко, несколько бригад военных в полной выкладке проводят активные мероприятия в Левобережном районе, в районе пл. Свободы и Кальмиусском районе.

— К счастью, ищут не партизан. Очередные дезертиры с оружием. Исчезли по ходу транспортировки через Мариуполь (какая неожиданность) из России, — написал он.

По данным источников Андрющенко, дезертиры — из числа заключенных, поэтому представляют особую опасность.

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— Мариупольцы. Берегите себя и помните — любой живой россиянин с оружием представляет опасность. Но, если увидите дезертиров — сообщайте оккупантам. Будем минусовать захватчиков даже таким образом, — добавил он.

Напомним, бывший командир вагнеровцев признался, что в ЧВК есть специальные отряды для казни дезертиров.

Источник: Петр Андрющенко