Грудень, 20 в 19:07

У Луганську російська окупаційна армія облаштувала міську багатопрофільну лікарню під військовий шпиталь, який вже перевантажений пораненими окупантами.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України 20 грудня. За даними Генштабу, медичний заклад переповнений росіянами.

– Ворог продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування поранених російських окупантів та найманців приватних військових кампаній, – йдеться у повідомленні.

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У Генштабі зазначають, що ворог продовжує зазнавати втрат. Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони України 18 грудня по районах зосередження живої сили та техніки РФ на тимчасово окупованій території Запорізької області. Зокрема, в районах населених пунктів Пологи, Василівка та Кам’янка-Дніпровська.

Втрати РФ становлять понад 130 поранених окупантів, знищено до 10 одиниць озброєння і військової техніки різного типу. Інформація щодо загиблих загарбників уточнюється, додають у Генштабі.

Водночас на Новопавлівському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Золота Нива та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках російська армія продовжує обстрілювати українські позиції та цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро.