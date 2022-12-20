В Україну повернули 16-річного підлітка, якого росіяни примусово депортували – омбудсмен

Грудень, 20 в 13:32

В Україну повернули 16-річного підлітка Сергія, якого російські загарбники незаконно депортували на територію РФ після 24 лютого вчора, 19 грудня.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що хлопець повернувся додому майже через вісім місяців після примусового вивезення.

– Хлопець жив поблизу Маріуполя, незадовго до війни втратив батьків, однак має сестру. Нині є багато небайдужих співвітчизників, які готові йому допомагати. Після захоплення російськими окупантами рідного населеного пункту його та багатьох інших дітей вивезли в Донецьк, а згодом до Росії, – зазначає омбудсмен.

Лубінець поділився, що омбудсмен РФ Марія Львова-Бєлова вирішила долю Сергія та інших вивезених українських дітей. Врешті його всиновили до російської родини, яка мала трьох власних дітей та вже одну всиновлену, проте Сергій не розмовляв з ними.

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Там хлопець пішов до коледжу, де почав освоювати напрям автомеханіки. Ставлення до нього не було жорстоким, проте він хотів повернутися на батьківщину, тому написав в один з чат-ботів та отримав відповідь на заклик про допомогу. За словами Сергія, він був дуже радий перетнути кордон з Україною.