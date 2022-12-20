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Факты / Україна / Общество

Зеленский приехал в Бахмут на Донетчине

Валентина Чорна, редактор ленты
Подтверждено
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Во вторник, 20 декабря, президент Украины Владимир Зеленский приехал в Бахмут Донецкой области.

Об этом сообщили корреспонденты телеканала Freedom.

Также информацию подтвердили заместитель министра обороны Украины Анна Маляр и пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

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– Владимир Зеленский посетил передовые позиции в Бахмуте, наградил бойцов отличиями и ценными подарками. Из Бахмута президент уже уехал, – сказал Никифоров в комментарии Суспільному.

Бахмут остается самой горячей точкой всей линии фронта. Каждый день российские оккупанты бьют по городу прямой наводкой из артиллерии, забрасывают бомбами и ракетами, уничтожая целые районы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 300-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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