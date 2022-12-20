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Факти / Україна / Суспільство

Зеленський приїхав до Бахмуту на Донеччині

Валентина Чорна, редакторка стрічки
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Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

У вівторок, 20 грудня, президент України Володимир Зеленський приїхав до Бахмуту Донецької області.

Про це повідомили кореспонденти телеканалу Freedom.

Бахмут залишається найгарячішою точкою усієї лінії фронту. Щодня російські окупанти б’ють по місту прямим наведенням з артилерії, закидають бомбами і ракетами, знищуючи цілі райони.

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