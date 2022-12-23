Декабрь, 23 в 19:58

Несмотря на потери 20% мощностей и производств хлебопеки Украины уверяют — хлеб на столах украинцев будет, и в ближайшее время подорожания не ожидается.

Об этом, а также работе отрасли в условиях полномасштабной войны и недостатка электроэнергии в интервью для Факты ICTV рассказал первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей, директор ООО Киев Хлеб, Юрий Дученко.

В начале полномасштабной войны производители хлеба столкнулись сразу с несколькими проблемами. Была нарушена логистика и цепи поставок, как сырья, так и уже готовой продукции. На многих предприятиях работники ночевали на производстве и не останавливали его ни на минуту. Так было и на Киевском хлебокомбинате.

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— Эти все логистические моменты когда были решены — фактически мы не останавливали работу отрасли ни одного дня. К сожалению, должны констатировать, что 20% мощности мы потеряли. Это те мощности, которые находятся и на оккупированных территориях, и которые сегодня не подлежат восстановлению вследствие полного разрушения. Но те мощности, которые сегодня есть, выполняют свою работу, в полном составе работают, обеспечивают хлебом. Обеспечивают выполнение продовольственной безопасности, — говорит Юрий Дученко.

По его словам, преодолев логистические проблемы в начале полномасштабного вторжения, хлебная отрасль заработала слаженно, и потребители не почувствовали, что хлебопеки потеряли 5-ю часть своих производственных мощностей, уверен Юрий Дученко.

— Пожалуй, самым сложным было пережить первый шок этих первых дней. А дальше уже, наших людей, поверьте, не сломать. Мы находили, как обеспечить перевозку продукции даже в условиях бомбежки. Сегодня обеспечиваем логистику и плечо доставки до деоккупированных территорий. Это более 500 км может быть плечо доставки продукции. То есть, любой вызов сегодня мы преодолеваем. И я надеюсь, что наши потребители не почувствуют тех проблем, которые у производителей есть. И постоянно будут видеть, что хлеб есть на полках в магазинах, — рассказывает первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей.

Как и для всей экономики Украины, с середины октября хлебопекари главным вызовом считают недостаток электроэнергии, поскольку в их работе это критически важно, ведь остановка производства на любом этапе сразу портит хлеб.

Иногда приходится забраковывать и выбрасывать тонны теста и недопеченных хлебов, объясняет директор ООО Киев Хлеб, Юрий Дученко. Подавляющее большинство хлебокомбинатов Украины пока не имеют мощных генераторов. Те же, что их используют, сетуют на вероятное подорожание себестоимости.

— Потому что очень важно для хлебокомбинатов, которые потребляют в месяц не так много — это около 5-6 млн кВт. Нам очень важно иметь стабильно энергообеспечение. К сожалению, хлебные заводы не имеют достаточного количества генераторов. И работа на генераторах — это аварийный режим. Это, во-первых, увеличивает и себестоимость продукции. А мы за каждую копейку боремся, для того, чтобы покупатель не чувствовал на своем кошельке любое подорожание нашего продукта, — говорит Юрий Дученко.

Еще одним вызовом сейчас является поставка сырья. Производители муки, из-за таких же проблем с электроэнергией, не делают многодневных запасов. Поэтому вся цепь производства сейчас работает фактически с колес.

— Сегодня мы очень зависим от поставок сырья. Сырье в первую очередь, это сегодня у нас основное — это мука. И мукомольные предприятия, они имеют определенные лимиты в обеспечении электричеством. Поэтому они то, что перерабатывают, фактически сегодня срабатывается заводами. То есть, запаса сырья на мельницах, на заводах крайне мало. И сегодня любой сбой в цепи может привести к тому, что не будет из чего производить продукцию, — говорит первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей.

Дудченко говорит, что сверхважным является обеспечение всей цепи производства: от заказа сырья — до полки магазина.

— То есть, сегодня и связь очень важна. Если сбой в заказе — то даже магазин не сможет получить готовый продукт. И обеспечить магазины даже тем хлебом, который мы сделали, мы не сможем. То есть, очень важна вся цепь: от сырья, логистика, производство, магазины, — объясняет он.

Но несмотря на все эти вызовы, в Украине достаточно хлеба, дефицита на полках магазинов нет, и подорожания в ближайшее время не будет, уверяет Дученко.

— Ситуация с электрообеспечением по всей стране очень тяжелая. Но она контролируемая в плане того, что производители и военные администрации напрямую контактируют и критическая инфраструктура максимально обеспечена. Если происходит аварийное отключение — это мы все понимаем. Мы ищем возможность с помощью генераторов, которые даже приходится перемещать с одного предприятия на другое, для того, чтобы обеспечить производства хлеба, — говорит директор ООО Киев Хлеб.

По его словам, главной целью является обеспечение продовольственной безопасности, поскольку пока украинские военные защищают страну с оружием, кому-то надо быть у печей и выпекать хлеб для общества.