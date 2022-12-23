Грудень, 23 в 19:58

Попри втрати 20% потужностей та виробництв хлібопекарі України запевняють – хліб на столах українців буде, і найближчим часом подорожчання не очікується.

Про це, а також роботу галузі в умовах повномасштабної війни та нестачі електроенергії в інтерв’ю для Факти ICTV розповів перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів, директор ТОВ Київ Хліб, Юрій Дученко.

На початку повномасштабної війни виробники хліба зіштовхнулися одразу з кількома проблемами. Була порушена логістика та ланцюги постачання, як сировини, так і вже готової продукції. На багатьох підприємствах працівники ночували на виробництві й не зупиняли його ні на мить. Так було і на Київському хлібокомбінаті.

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– Ці всі логістичні моменти коли були вирішені – фактично ми не зупиняли роботу галузі жодного дня. На жаль, мусимо констатувати, що 20% потужності ми втратили. Це ті потужності, які знаходяться і на окупованих територіях, і які сьогодні не підлягають відновленню внаслідок повного руйнування. Але ті потужності, які сьогодні є, виконують свою роботу, в повному складі працюють, забезпечують хлібом. Забезпечують виконання продовольчої безпеки, – каже Юрій Дученко.

За його словами, подолавши логістичні проблеми на початку повномасштабного вторгнення, хлібна галузь запрацювала злагоджено, і споживачі не відчули, що хлібопекарі втратили 5-ту частину своїх виробничих потужностей, впевнений Юрій Дученко.

– Мабуть, найскладнішим було пережити перший шок цих перших днів. А далі вже, наших людей, повірте, не зламати. Ми знаходили, як забезпечити перевезення продукції навіть в умовах бомбардування. Сьогодні забезпечуємо логістику і плече доставки до деокупованих територій. Це понад 500 км може бути плече доставки продукції. Тобто, будь-який виклик сьогодні ми долаємо. І я сподіваюсь, що наші споживачі не відчують тих проблем, які у виробників є. І постійно будуть бачити, що хліб є на полицях у магазинах, – розповідає перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів.

Як і для всієї економіки України, з середини жовтня хлібопекарі головним викликом вважають нестачу електроенергії, оскільки в їхній роботі це є критично важливим, адже зупинка виробництва на будь-якому етапі одразу псує хліб.

Інколи доводиться забраковувати і викидати тонни тіста і недопечених хлібин, пояснює директор ТОВ Київ Хліб, Юрій Дученко. Переважна більшість хлібокомбінатів України поки що не мають потужних генераторів. Ті ж, що їх використовують, нарікають на ймовірне здорожчання собівартості.

– Тому що дуже важливо для хлібокомбінатів, які споживають на місяць не так багато – це близько 5-6 млн кВт. Нам дуже важливо мати стабільно енергозабезпечення. На жаль, хлібні заводи не мають достатньої кількості генераторів. І робота на генераторах – це аварійний режим. Це, по-перше, збільшує і собівартість продукції. А ми за кожну копійку боремося, для того, щоб покупець не відчував на своєму гаманці будь-яке подорожчання нашого продукту, – каже Юрій Дученко.

Ще одним викликом нині є постачання сировини. Виробники борошна, через такі ж проблеми з електроенергією, не роблять багатоденних запасів. Тож весь ланцюг виробництва нині працює фактично з коліс.

– Сьогодні ми дуже залежимо від поставок сировини. Сировина в першу чергу, це сьогодні у нас основна – це борошно. І борошномельні підприємства, вони мають певні ліміти в забезпеченні електрикою. Тому вони те, що переробляють, фактично сьогодні спрацьовується заводами. Тобто, запасу сировини на млинах, на заводах вкрай обмаль. І сьогодні будь-який збій в ланцюгу може призвести до того, що не буде з чого виробляти продукцію, – каже перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів.

Дудченко каже, що надважливим є забезпечення усього ланцюга виробництва: від замовлення сировини – до полиці магазину.

– Тобто, сьогодні і зв’язок дуже важливий. Якщо збій у замовленні – то навіть магазин не зможе отримати готовий продукт. І забезпечити магазини навіть тим хлібом, який ми зробили, ми не зможемо. Тобто, дуже важливий весь ланцюг: від сировини, логістика, виробництво, магазини, – пояснює він.

Та попри всі ці виклики, в Україні достатньо хліба, дефіциту на полицях магазинів немає, і подорожчання найближчим часом не буде, запевняє Дученко.

– Ситуація з електрозабезпеченням по всій країні дуже важка. Але вона контрольована в плані того, що виробники і військові адміністрації напряму контактують, і критична інфраструктура максимально забезпечена. Якщо відбувається аварійне відключення – це ми всі розуміємо. Ми шукаємо можливість за допомогою генераторів, які навіть доводиться переміщувати з одного підприємства на інше, для того, щоб забезпечити виробництва хліба, – каже директор ТОВ Київ Хліб.

За його словами, найголовнішою метою є забезпечення продовольчої безпеки, оскільки поки українські військові боронять країну зі зброєю, комусь треба бути біля печей та випікати хліб для суспільства.