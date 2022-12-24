В России в принципе нет оружия, которое могло бы уничтожить ЗРК Patriot — военный эксперт

Декабрь, 24 в 10:29

У России нет такого оружия, которое могло бы уничтожить установки ЗРК Patriot, ведь их назначение сбивать, в частности, противорадиолокационные ракеты.

Об этом в телемарафоне Freeдом заявил военный эксперт Михаил Притула.

Накануне диктатор Владимир Путин, реагируя на новость о том, что Украина скоро получит Patriot, сказал, что “российское оружие пощелкает их, как орешки”.

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Притула считает, что Путин должен как-то оправдываться перед своим народом, в частности, для чего он начал полномасштабное вторжение РФ в Украину: Что это дало России? — Ничего.

– Все эти рассказы, что он будет Patriot щелкать… Простите, чем? Ему же надо, чтобы как-то ракеты долетели до Patriot, а эти системы как раз и предназначены, чтобы сбивать, в частности, противорадиолокационные ракеты, которыми Путин может угрожать. Что он может противопоставить? В Сирии он показал возможности своих больших комплексов. Одно дело воевать с мирными объектами, а другое – иметь дело с высокотехнологичной техникой, которой в России в принципе нет, – говорит эксперт.

По словам Притулы, если Путин говорит, что “будет щелкать”, то, вероятно, по российскому ТВ будут показывать макеты Patriot, которые они якобы уничтожили.

— Но реально добраться даже до пусковой установки Patriot у них не будет никакой возможности, потому что даже оборона ЗРК также эшелонирована. Она имеет несколько эшелонов для разных целей, и принципиально невозможно будет Путину просто поразить один из ракетных комплексов, чем бы он ни пытался их достать. Нет у него таких.

21 декабря США официально объявили о дополнительном пакете военной помощи, который будет включать ЗРК Patriot. Выступая перед журналистами кремлевского пула, диктатор Путин сказал, что армия РФ якобы “пощелкает системы Patriot, как орешки”.