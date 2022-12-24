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Факты / Україна / Общество

Уверена, что очень скоро сможем отчитаться о полной деоккупации Николаевщины – Гуменюк

Юля Захарченко, редактор ленты
Уверена, что очень скоро сможем отчитаться о полной деоккупации Николаевщины – Гуменюк
Фото: Генштаб ВСУ

Воины Вооруженных сил Украины, вероятнее всего, вскоре смогут полностью деоккупировать Николаевскую область от российских захватчиков, после чего предоставят отчет об освобождении региона.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк. Она поделилась, что ситуация на Кинбурнской косе остается сложной, однако украинские военные упорно трудятся на этом направлении.

В частности, российские оккупанты могут перебрасывать на Кинбурнскую косу дополнительные силы и боеприпасы через сухопутный участок. В то же время кремлевские наемники продолжают обстреливать рядом расположенные населенные пункты Украины.

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– Мы продолжаем свою работу. Я уверена, что очень скоро сможем озвучить, что Николаевская область полностью деоккупирована, – поделилась Гуменюк.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким считает, что освобождение Кинбурнской косы позволит обеспечить отсутствие обстрелов для Очаковской общины, находящейся под ударами московских захватчиков.

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