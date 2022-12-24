Уверена, что очень скоро сможем отчитаться о полной деоккупации Николаевщины – Гуменюк

Декабрь, 24 в 19:51

Воины Вооруженных сил Украины, вероятнее всего, вскоре смогут полностью деоккупировать Николаевскую область от российских захватчиков, после чего предоставят отчет об освобождении региона.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк. Она поделилась, что ситуация на Кинбурнской косе остается сложной, однако украинские военные упорно трудятся на этом направлении.

В частности, российские оккупанты могут перебрасывать на Кинбурнскую косу дополнительные силы и боеприпасы через сухопутный участок. В то же время кремлевские наемники продолжают обстреливать рядом расположенные населенные пункты Украины.

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– Мы продолжаем свою работу. Я уверена, что очень скоро сможем озвучить, что Николаевская область полностью деоккупирована, – поделилась Гуменюк.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким считает, что освобождение Кинбурнской косы позволит обеспечить отсутствие обстрелов для Очаковской общины, находящейся под ударами московских захватчиков.