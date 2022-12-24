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Факти / Україна / Суспільство

Впевнена, що дуже скоро зможемо звітувати про повну деокупацію Миколаївщини – Гуменюк

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Впевнена, що дуже скоро зможемо звітувати про повну деокупацію Миколаївщини – Гуменюк
Фото: Генштаб ЗСУ

Воїни Збройних сил України найімовірніше незабаром зможуть повністю деокупувати Миколаївську область від російських загарбників, після чого нададуть звіт про звільнення регіону.

Про це заявила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Південь Наталія Гуменюк. Вона поділилася, що ситуація на Кінбурнській косі залишається складною, проте українські військові завзято працюють на цьому напрямку.

Зокрема, російські окупанти мають можливість перекидати на Кінбурнську косу додаткові сили та боєприпаси через сухопутну ділянку. Водночас кремлівські найманці продовжують обстрілювати поруч розташовані населені пункти України.

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– Ми продовжуємо свою роботу. Я впевнена, що дуже скоро зможемо озвучити, що Миколаївська область повністю деокупована, – поділилася Гуменюк.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім вважає, що звільнення Кінбурнської коси дасть можливість забезпечити відсутність обстрілів для Очаківської громади, яка перебувала під ударами московських загарбників.

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