В украинской энергосистеме сохраняется дефицит мощности из-за повреждений объектов критической инфраструктуры вследствие ракетных ударов РФ.

Из-за этого энергетикам приходится балансировать, иногда выключая свет потребителям.

Так, в Киеве и Киевской области продолжаются экстренные отключения, в части Херсонской области действуют аварийные обесточивания.

В большинстве областей свет выключают согласно стабилизационным графикам. Узнать ситуацию с поставкой электроэнергии позволяет облэнерго Харьковской, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Черниговской, Полтавской, Хмельницкой, Волынской, Тернопольской, Кировоградской, Сумской, Николаевской и Черновицкой областей.

Где и когда не будет света 27 декабря – читайте в материале Фактов ICTV.

Харьковская область

Облэнерго Харьковской области придерживается графиков стабилизационных отключений.

Плановые отключения предусматривают 12 очередей среди потребителей, а начало каждой из очередей меняется еженедельно.

Посмотреть свою очередь на сайте Харьковоблэнерго можно следующим образом:

Открыть форму по этой ссылке. Выбрать из выпадающего списка ваш населенный пункт, улицу и номер дома. Нажать Проверить. Результат проверки появится внизу.

В то же время облэнерго Харьковщины позволяет настроить сообщение об отключении по номеру телефона и лицевому счету, с чем подробнее можно ознакомиться по этой ссылке.

Одесская область

На территории области также действуют стабилизационные графики отключения, введенные компанией ДТЭК Одесские электросети.

Для того, чтобы ознакомиться с графиками, надо перейти по ссылке и ввести свой населенный пункт, улицу и номер дома.

Графики состоят из трех категорий:

Свет есть . Периоды, когда гарантируется наличие света. Это белый цвет на графике;

. Периоды, когда гарантируется наличие света. Это на графике; Света нет . Периоды, когда отключение будет происходить гарантированно для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике;

. Периоды, когда отключение будет происходить гарантированно для того, чтобы сбалансировать энергосистему. на графике; Возможные отключения. Периоды, когда отключение может применяться, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуем снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.

Львовская область

Львовоблэнерго продолжает придерживаться введенных ранее графиков.

Потребители электроэнергии распределены на три группы. Абонентам в разные дни недели выключают свет по четыре часа. Отдельно в сутки есть зарезервированные часы, когда свет могут выключать дополнительно. Электроэнергия стабильно будет поставляться дважды в сутки по четыре часа (вместе — 8 часов).

С перечнем графиков для различных групп львовян можно ознакомиться по этой ссылке.

Винницкая область

На понедельник 26 декабря Винницаоблэнерго обновила стабилизационные графики отключения света.

1 очередь, часы обесточивания: 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00;

2 очередь, часы обесточивания: 07:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00;

3 очередь, часы обесточивания: 07:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

Узнать свою очередь в рамках графиков обесточиваний можно по ссылке.

Сопоставить свою очередь с адресом, где будет выключаться свет, можно по этой ссылке.

В то же время посмотреть плановые и аварийные отключения можно в личном кабинете и на сайте.

Днепропетровская область

Энергокомпания ДТЭК Днепровские электросети придерживается графиков, введенных 21 декабря.

Графики учитывают сложную ситуацию в энергосистеме после последних массированных обстрелов.

Ознакомиться с новым графиком можно по этой ссылке.

Как в Одесской области, графики разделены по трем категориям:

Белый цвет : свет есть и в это время его наличие гарантировано.

: свет есть и в это время его наличие гарантировано. Серый цвет : в это время гарантированно не будет света.

: в это время гарантированно не будет света. Светло-серый цвет: возможны отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Черниговская область

В Черниговском регионе облэнерго придерживается плановых отключений света в формате “три через шесть”.

Регион разделен на три группы, которые имеют соответствующие цвета — желтый, синий и зеленый.

Узнать принадлежность своего адреса к той или иной группе можно по этой ссылке.

Посмотреть график отключений света для четного и нечетного дня месяца, распределенного между тремя группами, можно по этой ссылке.

Также по этой ссылке можно узнать информацию об отключении через ЭИС-код или лицевой счет потребителя.

Полтавская область

На Полтавщине облэнерго придерживается стабилизационных отключений света.

Из-за недостатка мощностей в регионе введены ограничения, которые, если позволит ситуация, позволят распространить отключение света на одну очередь, сообщили в облэнерго.

Ознакомиться с графиками в Полтавской области можно по этой ссылке.

Принадлежность адреса к той или иной очереди в области можно узнать по этой ссылке.

Хмельницкая область

Облэнерго Хмельницкой области балансирует между четырьмя очередями, которые постепенно обесточиваются для распределения мощности между жителями региона.

В компании предупреждают, что порядок отключения света между очередями может быть скорректирован.

Узнать адрес в графике почасовых отключений света можно по ссылке.

Узнать график отключений света можно по этой ссылке.

Волынская область

Облэнерго Волынской области обновило графики на 27 декабря.

Для того, чтобы ознакомиться со временем отключения света в регионе необходимо перейти по этой ссылке и выбрать район электросетей, в котором проживает потребитель.

Откроется файл, в котором будет указано время отключения электроэнергии по конкретным адресам.

В облэнерго предупреждают, что время отключения и восстановления электроснабжения может отличаться от заявленного в графике на 10-20 минут.

Тернопольская область

В Тернопольоблэнерго обновили графики отключений, которые будут действовать с 26 декабря по 1 января 2023 года.

Подача электроэнергии распределена между тремя группами потребителей. Каждая группа имеет свое время, когда адреса группы будут обесточены.

Посмотреть соответствие адреса к отключению света согласно графику можно по этой ссылке.

Кировоградская область

Кировоградоблэнерго придерживается графиков почасовых отключений электроэнергии.

Проверить наличие текущих отключений или ознакомиться с графиком почасовых отключений можно по этой ссылке.

Сумская область

Сумыоблэнерго ввела графики отключения, предусматривающие три очереди.

Для того, чтобы ознакомиться с графиками на 27 декабря, можно перейти по этой ссылке и нажать на “Графики почасовых отключений (ГПВ)”. Абонентам будет предложено узнать время отключений света для различных очередей в разные дни месяца.

Черкасская область

Черкассыоблэнерго придерживается зеленых графиков отключений, которые предусматривают четыре часа со светом, два – без света.

Для удобства потребителей Черкасской области облэнерго разработало онлайн-форму, по которой можно легко и быстро узнать график отключения энергии по адресу потребителя.

Для того, чтобы воспользоваться онлайн-формой, необходимо зайти в раздел Графики почасовых отключений по этой ссылке и указать адрес потребителя.

После внесения адреса сайт сгенерирует графики почасовых отключений, которые применены именно по адресу абонента.

Николаевская область

Николаев и область придерживаются графиков отключений света, опубликованных главой ОВА Виталием Кимом.

Стабилизационные отключения электроэнергии предусматривают три очереди. Каждая из очередей имеет закрепленный промежуток времени, когда по адресу потребителей не будет света.

Очереди обесточиваются четыре раза в сутки. Продолжительность отключения — около двух часов. Следовательно, каждый раз после запитки, каждая из очередей будет иметь электроснабжение в течение 4 часов.

Найти свой адрес в графике можно по этой ссылке.

Черновицкая область

Буковина придерживается расписания плановых отключений света, который был введен Черновцыоблэнерго.

Потребители распределены по 18 группам. Узнать, в какую группу потребителей попал ваш адрес, можно по этой ссылке для города Черновцы, и по этой ссылке — для районов области.

Общий график отключений можно посмотреть по этой ссылке.

Закарпатская область

Облэнерго Закарпатья ввело график почасовых отключений электроэнергии. Впрочем, фактические часы включения/отключения могут быть изменены в случае:

несоблюдение доказанных предельных величин потребления электрической энергии потребителями области;

во время воздушной тревоги на территории Закарпатья;

в случае отсутствия связи для дистанционного включения / отключения электроэнергии, в результате чего требуется время для проезда аварийных бригад к подстанциям;

на время, необходимое для проведения переключений по смене очередей.

На 27 декабря прогнозируемые часы для трех очередей и одной дополнительной очереди можно узнать по этой ссылке.

Ровенская область

Ровнооблэнерго разработало графики стабилизационных отключений, согласно доказанным величинам мощности.

Узнать графики отключений света для Ровенской области можно по этой ссылке, когда же графики для города Ровно можно посмотреть по этой ссылке.

Другие регионы

В таких областях, как Запорожская, Ивано-Франковская, Житомирская тоже действуют стабилизационные графики отключений света.

Впрочем, регуляторы электросети пока не публиковали графики на 26 декабря. Как правило, графики публикуются день в день, поэтому ознакомиться с графиками в соответствующих регионах можно на сайтах Запорожьеоблэнерго, Прикарпатьеоблэнерго и Житомироблэнерго.

