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Факты / Україна / Общество

Инфраструктура Бахмута разрушена на 60%: Кириленко рассказал, как выживает население

Валентина Летяк, редактор ленты
Бахмут
Фото: Getty Images

Существенного замедления наступления российских войск в районе Бахмута, о котором говорили накануне аналитики Института изучения войны (ISW), не наблюдается, однако враг продолжает обстреливать жилые кварталы города.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

– Такого прямо замедления нет. Это может свидетельствовать о том, что враг подтягивает свои резервы, поскольку потери у них действительно огромные. В то же время россияне, несмотря на перегруппировку сил перед очередными атаками, продолжают обстреливать сам Бахмут. Инфраструктура почти на 60% полностью или частично уничтожена, – рассказал он.

По его словам, из 84-тысячного населения Бахмута в городе осталось около 10 тыс. жителей, эвакуация продолжается, однако вряд ли эта цифра значительно уменьшится, поскольку люди, обеспеченные металлическими печами, отказываются уезжать.

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— Предоставить электро- и газоснабжение централизованно в Бахмуте пока невозможно. Сколько бы мы ни возобновляли электроснабжение, сразу враг бьет по электросетям. Так же и с газоснабжением, – объяснил Кириленко.

Однако в Бахмуте есть генераторы, дрова, пункти незламності, то есть все необходимое для выживания в таких условиях, добавил глава ОВА.

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