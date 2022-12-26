Інфраструктура Бахмута зруйнована на 60%: Кириленко розповів, як виживає населення

Грудень, 26 в 14:11

Суттєвого уповільнення наступу російських військ в районі Бахмуту, про яке говорили напередодні аналітики Інституту вивчення війни (ISW), не спостерігається, проте ворог продовжує обстрілювати житлові квартали міста.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

– Такого прямо уповільнення немає. Це може свідчити про те, що ворог підтягує свої резерви, оскільки втрати у них справді величезні. Водночас росіяни, незважаючи на перегрупування сил перед черговими атаками, продовжують обстрілювати сам Бахмут. Інфраструктура майже на 60% повністю або частково знищена, – розповів він.

За його словами, з 84-тисячного населення Бахмута у місті лишилося близько 10 тис. мешканців, евакуація триває, проте навряд чи ця цифра значно зменшиться, оскільки люди, які забезпечені металевими печами, відмовляються виїжджати.

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– Надати електро- та газопостачання централізовано в Бахмуті наразі неможливо. Скільки б ми не відновлювали електропостачання, відразу ворог гатить по електромережах. Так само і з газопостачанням, – пояснив Кириленко.

Проте у Бахмуті є генератори, дрова, пункти незламності, тобто все необхідне для виживання в таких умовах, додав голова ОВА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 306-ту добу.

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