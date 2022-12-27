УПЦ МП має змінити назву: КСУ визнав конституційним відповідний закон

Грудень, 27 в 15:35

Закон, який зобов’язує Українську православну церкву Московського патріархату змінити назву, щоб вона вказувала на її приналежність Росії, визнано конституційним. Відповідне рішення за поданням 49 народних депутатів ухвалив 27 грудня КСУ.

Судді дійшли висновку, що зміни до статті 12 закону Про свободу совісті та релігійні організації не суперечать Конституції.

– Ухвалюючи рішення, Конституційний Суд України врахував рішення Європейського суду з прав людини у справі Ільїн та інші проти України, де зокрема зазначено: “Сам факт того, що держава вимагає від релігійної організації, що бажає бути зареєстрованою, узяти назву, яка унеможливлює введення в оману вірян та суспільство загалом і завдяки якій є можливим її відрізняти від уже наявних організацій, у принципі, можна вважати виправданим обмеженням її права вільно обирати свою назву”, – йдеться у повідомленні Суду.

Сам текст рішення та пояснення до нього обіцяють оприлюднили на офіційному сайті КСУ 28 грудня.

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Верховна Рада 20 грудня 2018 року підтримала законопроєкт №5309, який зобов’язує УПЦ МП вказувати у назві свою приналежність до Російської православної церкви.

Проте у квітні 2019 року Окружний адмінсуд Києва призупинив процес перейменування за позовом УПЦ Московського патріархату.

Згодом за поданням 49 народних депутатів КСУ погодився розглянути законність перейменування УПЦ МП, тобто – чи відповідає Конституції внесення змін до статті 12 Закону про свободу совісті та релігійних організацій, а саме – про назву релігійної організації, керівний центр якої знаходиться за межами України, в державі, яка здійснює агресію проти неї та окупувала її території.

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Джерело: КСУ

Фото: УПЦ