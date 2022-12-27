Потерял смысл: Кабмин готовит альтернативу проекту єВідрядження
Правительство окончательно отказалось от проекта єВідрядження, благодаря которому мужчины-предприниматели могли выезжать за границу в краткосрочные командировки, однако готовит альтернативу, которая еще на стадии обсуждения.
Об этом в интервью Forbes сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.
— С учетом проекта нового постановления о бронировании, отдельная процедура єВідрядження потеряла смысл, потому что забронированные лица смогут беспрепятственно пересекать границу при наличии необходимых документов, — объяснила она.
По ее словам, сейчас проект постановления, детализирующий и нормирующий критерии и порядок организации бронирования, находится на согласовании.
— Дискуссия в самом разгаре…Финальное решение остается за Минобороны и Генштабом. Не может быть другой позиции, потому что в стране идет война. У нас не стоит задача позволить выезжать всем, наша задача – помочь работающему бизнесу выехать за границу для заключения новых контрактов, соглашений, участия в выставках и т. д., — добавила Свириденко.