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Факты / Україна / Общество

Потерял смысл: Кабмин готовит альтернативу проекту єВідрядження

Валентина Летяк, редактор ленты
Виїзд чоловіків за кордон
Фото: Depositphotos

Правительство окончательно отказалось от проекта єВідрядження, благодаря которому мужчины-предприниматели могли выезжать за границу в краткосрочные командировки, однако готовит альтернативу, которая еще на стадии обсуждения.

Об этом в интервью Forbes сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

— С учетом проекта нового постановления о бронировании, отдельная процедура єВідрядження потеряла смысл, потому что забронированные лица смогут беспрепятственно пересекать границу при наличии необходимых документов, — объяснила она.

По ее словам, сейчас проект постановления, детализирующий и нормирующий критерии и порядок организации бронирования, находится на согласовании.

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— Дискуссия в самом разгаре…Финальное решение остается за Минобороны и Генштабом. Не может быть другой позиции, потому что в стране идет война. У нас не стоит задача позволить выезжать всем, наша задача – помочь работающему бизнесу выехать за границу для заключения новых контрактов, соглашений, участия в выставках и т. д., — добавила Свириденко.

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Источник: Forbes Украина
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